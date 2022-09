Das bayerische Umweltministerium gibt 45.000 Euro für das Projekt der evangelischen Landeskirche "Gottes Garten - Artenvielfalt auf kirchlichen und diakonischen Flächen". Das Ministerium teilte am Mittwoch mit, die Landeskirche sei ein wichtiger Partner der Blühpakt-Allianz des Umweltministeriums. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) werde zusammen mit der evangelischen Regionalbischöfin von Bayreuth, Dorothea Greiner, am Freitag (16. September) in Forchheim an der Christuskirche beim Anlegen einer Blühfläche für Bienen dabei sein.

25 evangelische Kirchengemeinden würden bereits an der Aktion teilnehmen, darunter die Christuskirche, hieß es. Die einzelnen Gemeinden erhalten 500 Euro für eine Erstberatung zum Anlegen insektenfreundlicher Flächen und weitere 500 Euro für das Anpflanzen oder Gestalten der Flächen.