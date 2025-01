Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump war weitgehend von Selbstbeweihräucherung geprägt. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, wirkte aber angesichts der Pläne des neuen Machthabers auf viele Beobachter*innen gruselig.

Zumindest eine Person stimmte nicht ein in den verordneten Jubel über den neuen Kaiser, als der sich Trump so gerne inszeniert. Mariann Edgar Budde, Bischöfin der Episkopalkirche in Washington, wandte sich Gottesdienst zu seinem Amtsantritt direkt an Trump. Sie bat ihn mit klaren Worten, sich der Menschen aus der LGBTQ-Gemeinschaft und der Immigrant*innen ohne Papiere zu erbarmen.

Bischöfin bittet Trump: Erbarmen Sie sich der Menschen, die jetzt Angst haben

Dabei nahm die Bischöfin kein Blatt vor den Mund: "Es gibt schwule, lesbische und transsexuelle Kinder in demokratischen, republikanischen und unabhängigen Familien, von denen einige um ihr Leben fürchten", sagte Budde von der Kanzel.

Geschickt nutzte sie Trumps eigene Rhetorik, um ihren nächsten Punkt zu machen: "Sie haben die Vorsehung eines liebenden Gottes gespürt", sagte sie und bezog sich damit offensichtlich auf Trumps Antrittsrede, in der er erklärt hatte, Gott habe ihn vor der Kugel eines Attentäters bewahrt, um ‚America great again‘ zu machen. Sie fuhr fort:

"Im Namen unseres Gottes bitte ich Sie, sich der Menschen in unserem Land zu erbarmen, die jetzt Angst haben."

Trumps Miene verfinsterte sich, während seine Frau Melania und sein Vizepräsident J.D. Vance neben ihm in der ersten Reihe regungslos zusahen. Nach einigen Minuten blickte Trump genervt zur Seite.

Und die Bischöfin war noch nicht fertig. Auch sie ließ die rassistische Rhetorik des neuen Präsidenten, der kaum eine Gelegenheit ausgelassen hatte, gegen angeblich "illegale" Immigrant*innen zu hetzen, nicht unkommentiert.

Einwanderer sind "gute Nachbarn"

"Die überwältigende Mehrheit der Einwanderer ist nicht kriminell", stellte Budde klar.

"Sie zahlen Steuern und sind gute Nachbarn. Sie sind treue Mitglieder unserer Kirchen, Moscheen und Synagogen, Gurdwara und Tempel. Unser Gott lehrt uns, dass wir dem Fremden gegenüber barmherzig sein sollen, denn auch wir waren einst Fremde in diesem Land."

Die Predigt war Teil eines größeren interreligiösen Gebetsgottesdienstes, der traditionell am Tag nach der Amtseinführung in der Washingtoner Nationalkathedrale stattfindet und an dem die Präsidenten beider Parteien zu Beginn ihrer Amtszeit teilnehmen. Der Gottesdienst am Dienstagmorgen beinhaltete vor allem Gebete für den Erfolg der neuen Regierung, nahm dann aber mit Buddes Predigt eine schärfere Wendung.

Trump reagiert kühl

US-Präsident Trump war von der Mahnung der Bischöfin offenbar wenig begeistert. "Ich denke nicht, dass es ein guter Gottesdienst war, nein", sagte er zu Reporter*innen, als er am Tag darauf das Weiße Haus betrat. "Sie hätten es viel besser machen können."

Es war nicht das erste Mal, dass sich die Bischöfin mit Trump anlegte. Während seiner ersten Amtszeit kritisierte sie Trumps Auftritt vor der Episkopalkirche St. John's in Washington, bei dem er eine Bibel hochhielt. Für diese Inszenierung hatte die Polizei zuvor friedliche Demonstranten, die gegen die Ermordung von George Floyd durch Polizisten protestiert hatten, gewaltsam entfernt.