In diesen Tagen liegt bei den Evangelischen in Bayern ein besonderer Brief im Briefkasten: Der Kirchgeld-Brief, der zur "Zahlung des besonderen Kirchgelds" auffordert.

Wer in Bayern lebt, über 18 Jahre alt und evangelisch ist, wird einmal im Jahr dazu aufgefordert, ein "Kirchgeld" zu zahlen. Bei vielen Menschen sorgt das für Unverständnis. Was steckt dahinter?

Was ist das Kirchgeld?

Grob gesagt wird die Kirchensteuer in Bayern in zwei Teile getrennt. Einerseits wird die Kirchensteuer gezahlt über den Lohnzettel. Und auf der anderen Seite wird das Kirchgeld erhoben. Es soll vor allem den Gemeinden und Einrichtungen in der eigenen Region zugutekommen. Das Geld wird nach einem vorher festgelegten Schlüssel an Kirchengemeinden, Diakonie und an die übergemeindliche Dienste wie Beratungsstellen verteilt. Im Dekanatsbezirk München etwa waren das im Jahr 2023 rund 2,1 Millionen Euro. Diese wurden für den Bereich Migration und Flucht, Kinder und Familie, Diakonie und Kirche, aber auch für die Betreuung von Ehrenamtlichen oder Menschen mit Behinderungen verwendet.

Acht Prozent Kirchensteuer - und das Kirchgeld

In Bayern (und auch in Baden-Württemberg) werden - im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern - nur acht Prozent Kirchensteuer erhoben, anstatt neun Prozent. Durch das Kirchgeld soll dieser Prozentpunkt Unterschied ausgeglichen werden.

Die Höhe des Kirchgeldes regelt ein Gesetz. Dieses "Kirchensteuererhebungsgesetz" enthält in Paragraf 7 eine Tabelle mit der Staffelung der zu zahlenden Beiträge. Das Kirchgeld in Bayern beträgt demnach mindestens 5 und maximal 120 Euro. Die Höhe wird je nach Einkommen festgelegt. Wer sich in Ausbildung befindet oder weniger als 9.744 im Jahr verdient, ist vom Kirchgeld befreit und wird auch keinen Brief zugeschickt bekommen.

Wer absehen kann, dass seine Ausbildung noch mehrere Jahre andauert, kann dies der Kirchengemeinde mitteilen und wird in der Regel im genannten Zeitraum dann nicht zur Zahlung des Kirchgelds aufgefordert.

Bis zum Jahr 2018 gab es neben dem allgemeinen Kirchgeld noch das besondere Kirchgeld für Menschen in glaubensverschiedenen Ehen. Dieses Kirchgeld war verpflichtend, wurde aber abgeschafft.

Kirchgeld in Bayern – Was passiert, wenn ich nicht zahle?

Und was passiert, wenn man das Kirchgeld einfach nicht überweist? Rein rechtlich besteht eine Pflicht zur Zahlung, weil es sich eben um die Kirchensteuer handelt. Faktisch schicken die meisten Gemeinden und Dekanate den Evangelischen, die die Zahlung vergessen haben, per Brief noch einmal eine Zahlungsaufforderung zu.

Die Kirche geht vor allem davon aus, dass die Menschen so ehrlich und pflichtbewusst sind, das Geld von selbst zu überweisen. Schließlich wird es direkt vor Ort verwendet - und das Geld kommt der Gemeinschaft zugute.

Zudem kann das Kirchgeld bei der Steuererklärung in Höhe von bis zu € 120 als Kirchensteuer geltend gemacht werden. Jeder Betrag, der die Höchstgrenze von € 120 übersteigt, gilt als Spende (Zuwendung).

In der Regel kann auf den Seiten der Dekanate oder Dekanatsbezirke nachgelesen werden, wofür das Geld konkret verwendet wird. Und wer sich im Kirchenvorstand engagiert und in einer Synode tätig ist – der wird sich auch an der Entscheidung beteiligen können, wohin das Geld fließen soll.