Im Sommer 2016 fragte mich eine meiner besten Freundinnen, ob nicht Lust hätte, mit ihr zusammen im Oktober den Konfirmanden-Unterricht in der Kirchengemeinde Lüneburg-Uelzen zu besuchen. Zuerst war ich mir nicht so sicher, ob ich dort hingehen möchte, denn diese Kirchengemeinde war mir völlig fremd und ich kannte dort niemand.

Neue Perspektiven entwickeln

Ich bin dann trotzdem an einem Sonntag im September mit meiner Familie in einen Gottesdienst, um die Kirche etwas genauer kennenzulernen. Nach diesem Gottesdienst war ich mir sicher, dass ich gerne in dieser Gemeinde konfirmiert werden möchte. Was der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen ist, kann ich gar nicht mehr sagen, aber ich hatte ein gutes Gefühl dabei, dort meine Konfirmandenzeit zu verbringen.

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls

In dieser Zeit habe ich viel über die Bibel, den christlichen Glauben, das Judentum, das Leben, den Tod, die Taufe und die Konfirmation gelernt. Aber ich habe auch neue Freundschaften geschlossen, wofür ich sehr dankbar bin. Zwei der Highlights meiner Konfirmandenzeit waren der Besuch des Konfi-Camps 2017 in Wittenberg und ein Musikvideodreh. Als dann im April 2018 die gemeinsame Konfirmation gefeiert wurde, war es ein großartiges Gefühl von Gemeinschaft als gemeinsame Gruppe von sieben Leuten vor der Gemeinde zu stehen und das Glaubensbekenntnis aufzusagen.