Die ZDF-Dokumentation "Kirche ohne Rassismus?", ausgestrahlt am Pfingstmontag und mittlerweile in der Mediathek abrufbar, widmet sich einem Thema, das oft unter der Oberfläche bleibt: dem alltäglichen und strukturellen Rassismus in kirchlichen Kontexten. Der Film von Susanne Böhm zeigt auf, wie People of Color in der katholischen wie evangelischen Kirche Ausgrenzung, Vorurteile und institutionelle Hürden erleben – aber auch, wie sie sich dagegen wehren und Veränderungen anstoßen.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem der katholische Seelsorger Égide Muziazia, der sich nach wiederholten rassistischen Angriffen aus der Öffentlichkeit zurückzog, sowie sein Mitbruder Uchenna Aba, der seine Geschichte stellvertretend erzählt. Aba bringt in seiner Gemeinde in Goch-Kessel nicht nur Elemente seiner nigerianischen Herkunft ein, sondern auch eine Willkommenskultur, die im Film sichtbar wird: Gospelgesang, Begegnung und Pommes nach der Messe.

Einsatz für Beteiligung und Sichtbarkeit

Auch andere Stimmen kommen zu Wort: Sarah Vecera, Theologin, Autorin, Podcasterin und Bildungsreferentin im Bereich Antirassismus, sowie Nicolas Moumouni, Referent für interkulturelle Entwicklung in der Nordkirche. Beide setzen sich seit Jahren für eine stärkere Beteiligung und Sichtbarkeit von People of Color in kirchlichen Strukturen ein.