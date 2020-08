Knödel aus dem Glas sind Kult: Unternehmen hat sich auf die Verarbeitung von nicht verkauftem Brot spezialisiert

Die Verschwendung von Brot und damit von wertvollen Ressourcen wie Ackerfläche und Wasser wird unter anderem vom WWF beklagt, der dazu eine umfangreiche Studie erstellt hat: Knapp die Hälfte der Verluste an Backwaren entstehe in privaten Haushalten, gefolgt von 36 Prozent in Bäckereien und dem Handel (13 Prozent). Bewusster einzukaufen ist das eine, Weiterverwendung das andere.

"Knödelkult" kann wiederum nur Weizenbrot verwenden, keine Körnerware. "Zu schwierig in der Deklaration", sagt Trappe. 46 Tonnen gerettetes Brot werden es in diesem Jahr sein, was 1,5 Millionen Brötchen entspricht. 46 Tonnen von geschätzt 1,7 Millionen Tonnen Backwaren, die im Jahr als Verluste abgeschrieben werden.

"Köndelkult": Knödel wird in Bayern produziert

Abholen muss das Team von "Knödelkult" diese Menge nicht mehr selbst. Auch das Schneiden und Trocknen übernimmt nun eine Firma im Schwarzwald. "Damit haben wir ein trockenes und sicheres Grundprodukt, das wir auch lagern können", so Trappe.

Produziert wird der eigentliche Knödel in Bayern, in der Nähe von Nürnberg. "Lieber hätten wir einen Betrieb in der Region gefunden, den gibt es aber nicht. Denn er muss ja die Glaslinie führen", so Trappe. Die Semmelknödel kommen im Glas in die Läden, sie sind einfach zu stürzen. Dann müssen sie nur noch in sechs Scheiben geteilt und in der Pfanne knusprig gebacken werden. Fertig ist die Beilage: Wer mag in der klassischen Speckvariante - oder als vegetarisches Hauptgericht, kombiniert vielleicht mit einem großen Salat.

Rezepte und Produkte werden ständig weiterentwickelt. Auch die nächsten Ziele sind schon klar definiert: Im kommenden Winter sollen die Knödel überall in Deutschland im Handel sein.