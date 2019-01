5 Start-up-Ideen, die in die Zukunft weisen

Gibt es über die mobile App Bestellungen für ein Gericht, entscheiden die Köche darüber, ob sie das Essen direkt an ihrer Wohnungstür übergeben oder – um ihre Privatsphäre zu schützen – an einem nahegelegenen Treffpunkt. In Zukunft soll es auch die Option geben, dass ein Lieferdienst das Essen bringt. Die Zahlung geschieht per Kreditkarte, so kann das Start-up im Fall von Problemen die Kaufabwicklung nachvollziehen. Im November hat das Start-up NowCookin' für Portugal gelauncht, im Dezember auch in Südafrika, um parallel einen ganz anderen Markt mit anderen Herausforderungen zu erkunden.

Idee: Zuhause gekochtes Essen ist oft schmackhafter und gesünder als im Restaurant.

Kosten: Den Preis für das Essen bestimmen die Köche selbst. Ein Prozentsatz des Verkaufspreises geht an das Start-up.

3) Spielerisch fit für den Arbeitsalltag

Kinder lernen mithilfe von Spielen oft schon vor der Grundschule Rechnen und Schreiben. Planspiele versetzen sie später als Auszubildende in Konfliktsituationen und zeigen ihnen, wie sie diese lösen. Auf dieser Basis hat das französische Start-up My serious game eine digitale Geschäftsidee entwickelt.