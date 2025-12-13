In vielen Wohnungen stehen schon seit dem ersten Advent Weihnachtsbäume: Diesen Trend hin zu Adventsbäumen bemerkt auch der Münchner Hobby-Weihnachtsforscher und Buchautor Gregor von Kursell. "Gerade der November, der ja eher kalt und ungemütlich ist, schreit geradezu nach Wärme und Gemütlichkeit", sagte er im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Er persönlich warte allerdings mit einem Baum bis kurz vor Weihnachten. "Wenn schon alles Ende November passiert, was bleibt dann für die Advents- und Weihnachtszeit?"

Laut einer aktuellen Umfrage stellten 35 Prozent der Deutschen den Baum schon Anfang Dezember auf, 24 Prozent Mitte Dezember, sagte von Kursell. Der Trend, die Weihnachtszeit vorzuverlegen, sei aber nicht neu. "Die früheste Quelle, die ich dazu gefunden habe, ist ein Zeitungsausschnitt von 1881 aus den USA." Seitdem gehe es immer weiter in den Herbst hinein. "Es ist wohl ein menschliches Bedürfnis, sich jeden Zeitabschnitt verschönern." Für ihn gehörten die leere Zeit im kahlen Monat November und ein Advent als eher ruhige Vorbereitungszeit dazu. Er wolle aber niemandem Vorschriften machen.

Künstliche Bäume sehen täuschend echt aus

Je länger ein Weihnachtsbaum in der Wohnung steht, desto beliebter werden auch künstliche Bäume. Diese sähen immer mehr wie echte Bäume aus, sagte von Kursell. "Auch wenn man sie schon Ende November aufstellt, halten sie trotzdem bis Ostern." Viele kauften auch einen künstlichen Baum aus Nachhaltigkeitsgründen. Viele Menschen wollten vermeiden, dass ein Baum gefällt und nach wenigen Tagen weggeworfen werde. Ein künstlicher Baum werde aber erst nach zwölf Jahren umweltfreundlicher im Vergleich zu einem echten Baum, gab von Kursell zu bedenken.

Auch den Trend, dass die Weihnachtsbeleuchtung größer werde, beobachtet er. US-amerikanische Weihnachtsfilme hätten sicherlich dazu beigetragen, dass die Adventszeit vielerorts zur Beleuchtungs-Orgie geworden sei.

"Für Kinder kann das ein großer Spaß sein. Für manche Nachbarn ist es ein Ärgernis."

Die immer beliebter werdenden, aus Dänemark stammenden Weihnachtswichtel, die ab 1. Dezember bei Familien einziehen, findet er gut. Diese seien eine sehr kreative Idee. "Aber sie fordert Eltern auch. Jeden Tag muss man sich einen neuen Spaß einfallen lassen."