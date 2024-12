"Um den Stress abzubauen, habe ich meine Melodien gespielt"

Herr Weiss, wie sind Sie zur Musik gekommen?

Andi Weiss: Wir sind eine musikalische Familie. Meine Geschwister haben Instrumente gespielt, ich im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierunterricht begonnen. Allerdings habe ich nie verbissen geübt, die Klassik hat mich nicht wirklich interessiert. Meine Klavierlehrerin hat mich dann an einen Lehrer weiter vermittelt, der hat mir mehr Boogie-Woogie beigebracht. Allerdings habe ich das mit dem Unterricht nicht mehr weiter vertieft. Dafür mich aber zu Hause immer wieder mal ans Klavier gesetzt, wenn es Streit mit den Geschwistern gab. Um den Stress abzubauen, habe ich dann lieber meine Melodien gespielt. Das war schon so etwas wie Selbsttherapie.

Wie verbanden Sie Musik und Beruf?

Später, als Rummelsberger Diakon, habe ich dann meine Fähigkeiten erst wieder öfters ausgepackt. Da gab es Gottesdienste an grauen Sonntagen, oder auch Beerdigungen von krebskranken Menschen und Kindern. Alles Erlebnisse, die man als Privatmensch anders verarbeitet wie als Berufschrist. Um diese Eindrücke zu verarbeiten und auch mein Glaubensleben immer wieder zu hinterfragen, habe ich mich wieder ans Klavier gesetzt. Wieder, um mich selbst zu heilen. Ich wollte den Schmerz benennen, die Fragezeichen in mir zu Tönen verarbeiten. Dass mir dann andere Leute dabei zuhören wollten, war meinerseits gar nicht geplant. Plötzlich meldeten mir Menschen zurück, ich sei zum Sprachrohr ihres Schmerzes geworden. Seitdem gehe ich nicht ins Konzert, um einfach ein paar schöne Songs zu spielen, sondern die existenziellen Momente, die mich bewegen, mit anderen zu teilen.

"Ich will nie enden wie ein Dieter Bohlen als reiner Hitschreiber"

Warum passen diese beiden Welten für Sie so gut zusammen?

Die klassischen Methoden der Seelsorge, wie man sie als Diakon lernt, sind für mein Befinden an ihre Grenzen gestoßen. Deshalb habe ich noch eine Logotherapie-Ausbildung drangehängt und mich in Psychotherapie weitergebildet. Diesen Beruf habe ich dann intensiv betrieben, mich aber nie getraut, ganz aus der Gemeinde rauszugehen, weil ich nie eines Tages nur noch am Schreibtisch sitzen wollte, um mir von dort aus zu überlegen, was Menschen bewegt. Ich will mir bewusst Fragen und Schwierigkeiten antun, und nie enden wie ein Dieter Bohlen als reiner Hitschreiber. Da bin ich eher bei Konstantin Wecker und seinem Credo "Ich singe, weil ich ein Lied hab". Als ich vor wenigen Jahren meine Praxis in München aufgemacht habe, dachte ich, es kommen als Klientinnen und Klienten in erster Linie die Leute aus dem Umland. Bei einem Konzert hat mich dann mal ein Mann aus Hamburg angesprochen, der gerne zu mir in die Praxis gekommen wäre, dem die Anfahrt aber zu weit war. Er fragte, ob ich auch telefonische Beratung anbiete. Hatte ich bisher noch nicht, aber dann einfach mal ausprobiert. Seitdem gehört das mit zu meinen Angeboten, so entwickeln sich Dinge manchmal einfach.

Was sagen Sie jemandem, der Sie als "christlichen Liedermacher" bezeichnet?

Da zitiere ich gerne meinen lieben Kollegen Wolfgang Buck, der mal sagte, es gebe keine christliche oder unchristliche Musik, sondern nur gute oder schlechte. Neulich war ich mal zu Gast in einer Schule, als mich die Schülerinnen und Schüler zu allen möglichen Themen befragten. Eine Frage lautete "Warum sind Sie christlicher Liedermacher geworden?". Da musste ich erst einmal überlegen, ob diese Bezeichnung so auf mich wirklich zutrifft. Dann habe ich gesagt "Ich bin einerseits Christ, andererseits Liedermacher." Und dann weiter gefragt, was man sich denn eigentlich unter einem christlichen Liedermacher vorstellt. Ist man das, wenn in den Texten oft genug die Worte "Gott" oder "Jesus" vorkommen? "Liedermacher" ist vielleicht auch der falsche Begriff. Vielmehr sind Leute wie ich welche, die Lieder von der Straße aufheben und aus ihnen etwas machen. Ich habe mittlerweile acht Platten gemacht, und nur auf einer kommt in einem Lied das Wort "Gott" vor. Ich glaube aber, dass Gott aus jedem meiner Liedzeilen sowas von raus platzt. Da halte ich es mit der jüdischen Sichtweise: Wir sprechen aus Ehrfurcht zu Gott dessen Namen nicht aus. Was ist denn alleine in unserem Land schon alles im Namen Gottes gesagt oder getan worden? Kriege geführt, Missbrauch in den Gemeinden, und so weiter. Ich möchte mir aber die Schönheit und Zärtlichkeit bewahren, wenn ich über das Göttliche singe.

Das Label "christlich" als Künstler zu besitzen – Fluch oder Segen?

Ich habe mal in einer Woche zwei Ausladungen von Veranstaltern bekommen. Der eine schrieb mir, er habe mich zwar gebucht, aber danach noch ein Konzert von mir besucht und festgestellt, dass ihm meine Texte zu christlich sind. Der eine bemängelte, meine Lieder hätten mit dem Glauben ja so rein gar nichts zu tun. Ich habe mir dann gedacht "Danke – ich bin also genau in der Mitte bei den Menschen, bei denen ich gerne sein möchte." Ich spiele ja schon an vielen Orten, die im christlichen Kontext stehen – allerdings hier auch links und rechts herum, also von der Freikirche über die Baptisten bis hin zu stockkatholischen Gemeinden. In Wahrheit sehe ich das alles nicht so bubble-mäßig, sondern will von Mensch zu Mensch spielen.

"Ich bin in einem sehr frommen Elternhaus aufgewachsen"

Wie wichtig ist Ihnen selbst die christliche Prägung für Ihre Arbeit?

Ich bin in einem sehr frommen Elternhaus aufgewachsen und bin dann sechs Jahre lang in Rummelsberg durch eine weitere theologisch-pädagogische Waschmaschine gegangen. Vielleicht ist mir auch deswegen so wichtig darüber nachzudenken, was ich theologisch an die Menschen, die mir zuhören, heranbringe. Vor allem ist es ein grundsätzliches Vertrauen in Gott und an das Leben. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, spricht von "Sinn-Anrufen" und hat es schon so formuliert: Nicht wir fragen Gott nach dem Sinn des Lebens, sondern wir Menschen sind gefragt, Antworten hierauf zu geben. Gott fragt, "Mensch, wo bist Du, was machst Du mit Deinem Leben, aber auch mit Deinen Scherben und Brüchen".

Wie komponieren Sie?

Ich habe mich noch nie ans Klavier gesetzt und gesagt "komm, jetzt schreib ich mal einen Song". Oft ist es so, dass ich gerade ein Beratungsgespräch in meiner Praxis hatte und dann die wenigen Minuten bis zum nächsten Termin nutze, das eben Gehörte zu verarbeiten. Dann sing ich eine Melodie vor mich hin, und dann direkt aufs Handy. Beeinflusst hat mich wohl mit am meisten musikalische die "Mensch"-Platte von Herbert Grönemeyer. Die Art und Weise, wie er seine Botschaften musikalisch serviert, das hat mich damals parallel zu Erlebnissen in der Gemeinde voll erwischt, das fand ich stimmig. Ich höre aber viel Musik den Tag über, normalerweise melodische Sachen. Beim Songschreiben unterscheide ich dann manchmal zwischen Musik für live und Musik für die Platte. Bei ersterer gehe ich eher rudimentär vor, setz mich einfach ans Klavier und leg los. Bei den Songs für die Aufnahmen ist das schon anders. Ich produziere meine Alben ja selbst und sitze da manchmal monatelang an den Details. Glücklicherweise habe ich ja meine feste Band, mit der ich mich dann treffe. Meist mit einer Handvoll jungfräulicher Songs, die ich dann in die Waagschale werfe und sage "Jungs, was machen wir daraus, worauf habt ihr Bock?".

"Gottesdienst, Verkündigung oder eine kostenlose Therapiestunde"

Viele Besucherinnen und Besucher Ihrer Konzerte erleben diese teils schmerzhaft intensiv.

Ich bin mir dessen durchaus bewusst, und auch meiner Verantwortung, gerade, was die Konzerte angeht. Mir schreiben Menschen, was meine Lieder in ihnen auslösen und dass sie deswegen niemals eines meiner Konzerte besuchen. Ein anderer schrieb, ich singe nicht über eine Emotion, sondern innerhalb der Emotion. Es haben schon Konzertveranstalter im Anschluss an meinen Auftritt gesagt, sie wüssten nicht, ob das jetzt schon ein Gottesdienst, Verkündigung oder eine kostenlose Therapiestunde gewesen ist. Aber das ist doch eigentlich schön, wenn die Gäste auch eine tiefe emotionale Begegnung mit meiner Musik und mir haben. Vielleicht spiegelt sich manchmal auch mein Beruf in meiner Art zu komponieren und aufzutreten. Ich habe in den vergangenen zehn Jahren über 7000 Beratungsgespräche geführt. Was ich an Geschichten höre, was alles hinter der Haustüre bei den Menschen stattfindet, das ist oft so geballt, dass ich es nicht schaffen würde, immer lustig auf die Bühne zu gehen. Auch wenn ich immer wieder versuche bei den Konzerten, lustig zu sein, ist das anscheinend mein Auftrag in dieser Welt. Manchmal sage ich zu meiner Frau, dass ich am liebsten das ganze "Branding Andi Weiss" noch einmal auf 0 setzen und neu anfangen würde, mit einem Kabarett-Programm und lustigen Liedern.