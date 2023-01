Vom jüngsten Diakon Bayerns zum Lebensberater

Andi Weiss startete als damals jüngster Diakon Bayerns in einer Münchner Kirchengemeinde seinen Dienst. Er liebte es, Gottesdienste zu halten. Doch bald musste er erkennen, "dass die Woche nicht nur aus Sonntagen besteht." Seine erste Beerdigung war die eines fünfjährigen Kindes.

Er begleitete eine Frau, die den Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Das erschütterte den Glauben und das Gottesbild des jungen Mannes und führte in eine entscheidende Glaubenskrise. Er erkannte, dass Glauben ihn nicht vor Krankheit und schweren Zeiten bewahren konnte, dass aber Gott genau während dieser Zeit an seiner Seite steht.

In dieser Zeit entdeckte Weiss auch seine Liebe zu den Menschen. Besonders zu denen, die am Zaun stehen, denen es nicht so gut geht.