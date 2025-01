Für Carina Becher ist die Jahreslosung 2025 hochaktuell: "Das passt gut in diese Zeit von Fake News und KI, in der man kaum noch weiß, was man glauben soll", sagt sie. Sie bezieht den Bibelspruch aber auch auf sich selbst:

"Das Prüfen beginnt bei den eigenen Gedanken, wie ich mit mir selbst umgehe und aus welchen Motiven heraus ich etwas mache."

Die freischaffende Musikerin sieht das Pauluswort in enger Beziehung zur Jahreslosung des vergangenen Jahres, "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe". "Jede Entscheidung und jedes Wort, das wir sprechen, wäre dahingehend zu prüfen", wünscht sie sich – "vor allem von denen, die in Kirche und Politik große Verantwortung tragen" – auch, dass die Kirche Gott wieder mehr zutraut und endlich wieder groß träumt!

Die gebürtige Vogtländerin sieht sich als christliche Popmusikerin. Den Bezug zu geistlicher Musik bekam sie über ihren Großvater, der sie im Alter von neun Jahren mit in die Kirche nahm und dort auf die Orgelbank setzte. Die Begeisterung für Kirchenmusik war geweckt, bis heute begleitet sie leidenschaftlich gern Gottesdienste, "auch an der Orgel, aber am liebsten mit Klavier oder Band".

Ihrem Großvater hat sie noch mehr zu verdanken: Er schenkte ihr beharrlich jedes Jahr zu Weihnachten den Neukirchener Kalender, der am Jahresende oft nahezu ungelesen im Papiermüll landete. "Es war einfach keine leichte Kost für Jugendliche mit viel Text und ohne Bilder", sagt sie. Jahre später, inzwischen war sie Mutter von zwei kleinen Töchtern, entdeckte sie bei der Morgenmeditation den Kalender neu für sich, jetzt als App auf dem Handy. Auf der Suche nach mehr Raum für ihre Kreativität war es ihr nun möglich, dem Geheimnis "Glauben" auf die Spur zu kommen. "Nicht selten mündete so eine kleine Andacht am Morgen in das Komponieren eines neuen Lieds", erzählt sie. So entstand auch "Prüft alles – Keep the good things".

In einem Buchtipp des Neukirchener Ka­lenders stieß Carina Becher schließlich auf "Pur und die Zehn Gebote" und den Musikproduzenten Dieter Falk. Der Weg war dann nicht mehr weit zur Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg, wo der Protestant Falk eine Professur innehat und Carina Becher inzwischen in den Fächern Musikproduktion mit Logic, Chorleitung und Piano-Stilspiel unterrichtet. Mit Dieter Falk teilt sie das Ziel, geistliche Musik für kirchenferne Menschen attraktiv zu machen. In ihren Liedtexten vermeidet sie "Insider-Begriffe" wie "Heiland" oder "Erlöser" und sperrige Sätze wie "Harret dem Herrn".

"Wichtig ist es, so zu schreiben, wie man heute auch sprechen würde", sagt sie. Ihr geht es nicht darum, Menschen zu missionieren, sondern mit ihrer Musik zu berühren, im gemeinsamen Singen Gemeinschaft zu erleben und neugierig auf den Glauben zu machen.

Sie möchte aber auch immer wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, dankbar zu sein. "Wenn aus Denken Danken wird, kann aus Grübeln Glauben werden" postete sie einmal auf Instagram und Facebook. Dankbarkeit ist für sie die Basis für ein erfülltes Leben: "Man findet immer einen Grund zu danken, selbst in den dunkelsten Zeiten, auch wenn gerade gar nichts perfekt läuft."

Im neuen Jahr freut sich Carina Becher auf zwei Ereignisse ganz besonders: Im Mai steht ihr Song "Mutig, stark, beherzt" zum gleichnamigen Motto im Liederbuch des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Hannover und wird von den Besuchern gesungen werden. Und im November wird sie ihre Masterarbeit in Form eines Trostkonzerts zum Thema "Lachen, Weinen, Singen" aufführen – voraussichtlich in ihrer evangelischen Petrigemeinde in Baldham.