Manchmal denke ich: Wir Menschen sind echt komisch. Wir leben, als hätten wir unendlich Zeit, und gleichzeitig so, als wäre morgen sowieso alles vorbei. Zwischen "Ich mach’ das später" und "Es hat doch eh keinen Sinn".

Und dann kommt die Jahreslosung 2026, die für mich klingt wie der berühmte Reset-Knopf am Laptop: "Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!" (Offenbarung 21,5). Neu. Nicht "ein bisschen besser". Nicht "wir optimieren das mal". Sondern neu. Das klingt nach einer perfekten Welt. Nach Frieden ohne Fußnoten. Nach Gerechtigkeit ohne Ausnahmefälle. Nach Politik ohne Zynismus, nach Social Media ohne Hass.

Die Verheißung der Jahreslosung 2026 – Hoffnung mit Sprengkraft

Aber genau da wird es kompliziert. Weil "neu" zwar verheißungsvoll klingt, aber auch bedrohlich. Neu heißt: Gewohnheiten wackeln. Sicherheiten lösen sich. Und ganz ehrlich: Wir hängen gern an unseren Routinen, selbst wenn sie uns kaputtmachen. Wir kennen das Chaos. Wir kennen den Ärger. Wir kennen unsere Ausreden.

Eine perfekte Welt? Sie wäre schön – aber auch gnadenlos ehrlich. Man könnte sich nicht mehr hinter "So bin ich halt" verstecken.

Wie sähe sie also aus, diese perfekte Welt?

Vielleicht nicht wie eine Hochglanz-Werbung mit glücklichen Menschen und Latte Macchiato. Eher wie eine Welt, in der niemand Angst haben muss. In der Kinder nicht lernen, ihre Träume kleiner zu machen.

In der Krieg als peinlicher Anachronismus gilt – wie Faxgeräte. In der Geld nicht entscheidet, wer gesund wird. In der Menschen mit Behinderung nicht "mitgemeint" werden müssen, weil sie selbstverständlich dazugehören. In der Zugehörigkeit kein exklusiver Club ist, sondern ein offenes Haus.

Eine neue Welt nach Offenbarung 21 – mehr als eine schöne Kulisse

Und würde das klappen? Nicht, wenn "neu" nur bedeutet: Alles wird anders, aber wir bleiben, wie wir sind. Dann hätten wir bloß eine schönere Kulisse für die gleichen alten Grundzutaten. Die Bibel zeichnet keine Welt, in der Gott uns wie Spielfiguren umstellt und dann läuft alles automatisch.

Offenbarung 21 ist kein Technik-Update, sondern eine Wirklichkeit, in der nicht nur Symptome verschwinden, sondern Ursachen. Nicht nur weniger Tränen – sondern ein Ende dessen, was Tränen hervorbringt.

Damit sind wir beim nächsten harten Punkt: Möchte Gott das überhaupt?

Ja, sagt dieser Satz. Aber anders, als wir es oft gern hätten. Gott verspricht nicht: "Ich mache alles neu, damit ihr endlich eure Ruhe habt." Er verspricht: "Ich mache alles neu", weil diese Welt im Kern nicht zum Zerbrechen gedacht ist. Weil Menschen nicht für Hass, Angst und Erniedrigung gemacht sind. Weil Liebe kein nettes Extra ist, sondern das Grundprinzip.

Warum Gott wartet – Freiheit als Preis des Neuanfangs

Wenn Gott alles neu machen kann, warum lässt er uns dann so lange in diesem Zwischenzustand? Die kurze, unromantische Antwort: Weil Neuwerden offenbar nicht ohne Freiheit geht. Eine Welt, in der niemand mehr falsch handeln kann, wäre sauber. Aber sie wäre auch ohne echte Entscheidung. Ohne Mut. Ohne Umkehr. Ohne dieses Trotzige, das sagt: Ich weigere mich, mich ans Schlechte zu gewöhnen.

Vielleicht ist das der Punkt, an dem "Wenn es kein Morgen gäbe" plötzlich anders klingt.

Denn wenn es wirklich kein Morgen gäbe, wäre alles egal. Dann müsste ich niemanden mehr um Verzeihung bitten. Dann könnte ich zynisch sein bis zum Schluss.

"Alles neu" heißt deshalb nicht: Wir warten auf den großen Knall vom Himmel. Es heißt: Wir üben schon mal. Wir leben so, als wäre dieses Morgen real. Wir geben der Angst nicht das letzte Wort. Wir machen Raum für Menschen, die an den Rand gedrückt werden. Wir hören hin, wo wir sonst urteilen. Wir setzen Grenzen, wo Menschenwürde verletzt wird. Wir lassen uns stören – auch wenn es unbequem ist.

Leben, als hätte das Morgen schon begonnen

Und ja, das ist schwierig. Weil man dabei nicht geschniegelt wirkt. Weil man Fehler macht. Weil man manchmal die eigenen Vorsätze nicht mal bis zum Feierabend des 2. Januars durchhält.

Am Ende bleibt dieser Satz wie ein Licht in der Dämmerung: "Siehe, ich mache alles neu!" Nicht als Flucht aus der Welt, sondern als Gegenrede zu allem, was sie kaputt macht. Und wer das ernst nimmt, lebt nicht so, als gäbe es kein Morgen – sondern so, als hätte das Morgen schon angefangen.