"Parvenü" ist eine abwertende Bezeichnung für einen Emporkömmling, Neureichen oder jemanden, der sich schnell hochgearbeitet hat. Der französische Starautor Edouard Louis setzt sich in seinem Roman "Anleitung, ein anderer zu werden" mit genau diesem Phänomen und seinem eigenen sozialen Aufstieg auseinander.

Die Gründe für seine Flucht aus dem Arbeitermilieu, aus seinem nordfranzösischen Heimatdorf, schildert Louis eindrucksvoll in "Das Ende von Eddy", seinem ersten Roman, der ihn weltberühmt machte. Darin erzählt er von seiner Kindheit und Jugend in Nordfrankreich, der Vater ein einfacher Arbeiter und Trinker, die Mutter hält die Familie mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Auf dem Schulhof wird er von seinen Mitschülern als "Schwuchtel" beschimpft und ausgegrenzt.

Über seinen Fluchtinstinkt sagt Louis in einem Interview: "Meine Flucht oder – besser gesagt – mein dringender Wunsch, zu flüchten und mich zu verändern, war determiniert. Ich bin nicht gegangen, weil ich es wollte, ich wurde zur Flucht gezwungen." Denn als schwuler Junge wurde er in seinem Dorf immer wieder bedroht. Der Ausweg war die Schule in Amiens, wo sein Roman "Anleitung, ein anderer zu werden" beginnt.

Ein anderer werden, sich selbst finden

In dem ebenfalls autobiografischen Werk zeichnet Louis seinen Aufstieg vom Studium und einem Job am Theater über den Umzug nach Paris bis zum Examen an der Eliteuniversität École normale supérieure nach. Dabei kreuzen vor allem Frauen seinen Weg, die ihn unterstützen und fördern, darunter seine Lehrerin, zwei Bibliothekarinnen und eine Theaterdirektorin. Sie alle helfen dem schüchternen und hochsensiblen Jungen, ein anderer zu werden, sich selbst zu finden.

Doch der Aufstieg ist schwer, zu sehr haftet ihm seine Herkunft an. Erst eine Freundin, Elena, und ihre Mutter Nadya führen ihn an Sprache, Kleidung, Tischmanieren, klassische Musik, Kino und Konversation, also an die bürgerliche Welt heran. So löst sich Eddy immer mehr von seiner Herkunft, vom Essen vor dem Fernseher, vom Fluchen und Jammern und schafft es schließlich von Amiens nach Paris. Sein Geheimnis: absolute Anpassungsfähigkeit: beobachten, lesen, lernen.

Aber bei seinen Metamorphosen muss er immer wieder Menschen zurücklassen, sich abgrenzen, voranschreiten. Nicht nur seine Eltern, seine Geschwister, sein Heimatdorf, sondern zum Beispiel auch Elena, der er viel verdankt. So durchzieht diesen autobiografischen Roman nicht nur die Scham über seine Herkunft und der Versuch, alles, was damit zu tun hat, abzustreifen - sondern auch sein schlechtes Gewissen, fast Schuldgefühle gegenüber allen, die ihm geholfen haben.

Louis' Flucht nach vorn besteht vor allem aus Arbeit, denn Bildung scheint der einzige Weg nach vorn zu sein. In Paris macht er schließlich seinen Abschluss an einer Eliteuniversität und begegnet dem Philosophen Didier Eribon, in dessen Buch "Rückkehr nach Reims" er seine eigene Geschichte wiedererkennt und in dem er einen Mentor findet. Schließlich macht er sich selbst an die Aufarbeitung seiner eigenen Jugend, seiner Flucht und veröffentlicht "Das Ende von Eddy", das ihn berühmt macht und mit dem der vorliegende fünfte Roman endet.

Die Kosten des Aufstiegs

"Anleitung, ein anderer zu werden" ist nicht nur die autobiografische Erzählung von Louis bis zu seinem Durchbruch, sondern auch die Auseinandersetzung damit, was es bedeutet, aufzusteigen, sich aus dem Arbeitermilieu herauszuarbeiten - und mit welchen Kosten, Zweifeln und Ängsten dies verbunden ist.

Am Ende bleibt ein etwas fragmentarisches Werk, das manchmal wie eine Entschuldigung oder Rechtfertigung klingt. Das aber - wie die meisten seiner Werke - auch Kritik an den sozialen Verhältnissen, an Chancenungleichheit und gesellschaftlichen Zwängen übt.

Das ermutigende Fazit ist, dass Edouard die Wandlung geschafft hat, auch wenn er immer wieder von Gewissensbissen geplagt wird. Aber es bleibt die Erkenntnis, dass diesmal nicht die Herkunft das Schicksal bestimmt hat. Eddy, getrieben von Gewalt und Ausgrenzung in seinem Heimatdorf, nimmt sein Leben selbst in die Hand und wird zum weltberühmten Schriftsteller und Intellektuellen Edouard.

Edouard Louis. Anleitung ein anderer zu werden. Aufbau Verlag 2022, 272 Seiten. 24 Euro.

Jetzt im sozialen Buchhandel Buch7 bestellen