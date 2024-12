Alice Cooper wuchs in einem christlichen Umfeld auf – sein Vater war Pastor und seine Großmutter Evangelistin. Nach einer Phase von Drogenmissbrauch und einem exzessiven Lebensstil besann er sich auf seinen Glauben zurück und beschreibt sich seitdem als wiedergeborenen Christen.

Seine Frau, Sheryl Goddard, die ebenfalls Christin ist, spielte eine wichtige Rolle in diesem Prozess. Der Schockrocker ist ein bekennender wiedergeborener Christ. Diese religiöse Wende vollzog er in den 1980er Jahren, nachdem er gegen Alkoholismus und Drogenabhängigkeit gekämpft hatte.

75 Jahre Alice Cooper: Umfassende Retrospektive

Das Buch "75 Jahre Alice Cooper" von Gary Graff kombiniert biografische Einblicke, detaillierte Betrachtungen von Coopers Karriere und zahlreiche Fotos, die seine ikonischen Bühnenauftritte und die dazugehörige Ästhetik dokumentieren. Die umfassende Retrospektive über das Leben und die Karriere von Alice Cooper beleuchtet sowohl seine musikalischen Erfolge als auch seine Bühnenshow, die seit den späten 1960er Jahren mit provokanten Requisiten wie elektrischen Stühlen und Guillotinen für Furore sorgt. Diese Elemente machten ihn zu einer kontroversen und zugleich faszinierenden Figur, die sowohl Generationen von Fans als auch Kritiker polarisiert hat​.

Das Werk ist chronologisch aufgebaut und gliedert sich in mehrere Abschnitte, die wichtige Etappen seines Lebens und Schaffens abdecken. Es beginnt mit seiner Jugend und den frühen Bandjahren, geht über die prägenden Jahrzehnte des Erfolgs in den 1970ern bis hin zu seiner Wiederauferstehung in den späten 1980ern nach einer schwierigen Phase des Alkoholmissbrauchs.

Zusätzlich wird das Buch durch eine Vielzahl von Fotografien und detaillierten Einblicken in Coopers Schaffen ergänzt, was es nicht nur für Fans, sondern auch für Musikliebhaber interessant macht. Es unterstreicht die Rolle von Cooper als kulturelle Ikone, die Horror und Musik erfolgreich zu einem einzigartigen Erlebnis verbindet.

Von den Anfängen Ende der 60er bis heute

Das Buch ist in fünf Kapitel unterteilt, die wichtige Phasen in Coopers Leben und Karriere abdecken. Von den Anfängen seiner Band in den späten 1960er Jahren bis zu seiner heutigen Position als Legende der Rockmusik wird der Leser durch die Höhen und Tiefen von Coopers Karriere geführt. Besonders die Abschnitte zu den frühen Jahren und den Hits wie "School's Out" oder "No More Mr. Nice Guy" vermitteln eindrucksvoll, wie Cooper das Establishment aufmischte​.

Gary Graff spart nicht mit kritischen Momenten in Coopers Karriere, wie seinem exzessiven Drogenkonsum und den damit verbundenen Schwierigkeiten. Gleichzeitig wird Coopers Fähigkeit hervorgehoben, sich immer wieder neu zu erfinden und seine Karriere erfolgreich zu revitalisieren, insbesondere in den 1980er Jahren, als er mit Alben wie "Trash" wieder in die Charts zurückkehrte​.

Während das Buch viele Stationen von Coopers Karriere abdeckt, bleibt es manchmal an der Oberfläche. Fans, die eine detaillierte Analyse seiner Musik oder tiefere Einblicke in seine Psyche erwarten, könnten enttäuscht sein. Beispielsweise werden bahnbrechende Alben wie "Billion Dollar Babies" eher als Stationen abgehandelt, ohne eine ausführliche Würdigung der Songtexte oder der musikalischen Innovationen.

Coopers Comeback in den späten 1980er Jahren wird ebenfalls detailliert beschrieben, wobei Graff hervorhebt, wie er sich von seinem früheren Image distanzierte und einen moderneren Sound anstrebte, ohne seine Wurzeln im Schockrock zu verleugnen.

Gary Graff, Paul Fleischmann, Marion Ahl. 75 Jahre Alice Cooper. 208 Seiten. Hannibal Verlag.

