Kommentar Regensburg

Islamisches Kultur- und Einkaufszentrum in Regensburg: Warum wir über die wahren Probleme sprechen müssen

In Regensburg wurde das frühere Warenhaus Galeria Kaufhof verkauft. Seit bekannt wurde, dass der Eigentümer in dem Gebäude ein islamisches Kultur- und Einkaufszentrum plant, kochen in der Stadt die Emotionen hoch. Doch das eigentliche Problem liegt woanders, kommentiert Gabriele Ingenthron.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten