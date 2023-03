Der Internationale Tag der Frauen am 8. März 2023 wird in ganz Deutschland mit Ausstellungen, Aktionen, Vorträgen gefeiert. Ein Überblick mit Tipps und Empfehlungen. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „DigitALL: Innovation and technology for gender equality“. Auch geht es um das Thema "#EmbraceEquity" - also dass jeder Mensch unterschiedliche Voraussetzungen, Talente und Einschränkungen mitbringt für ein gelingendes Leben.

Aktionstag der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

ver.di organisiert am 8. März gemeinsam mit den Frauenorganisationen des DGB und feministischen Bündnissen bundesweit Demonstrationen und Kundgebungen:

Unter anderem findet in Stuttgart in Kooperation mit dem Frauen-Aktionsbündnis um 16:30 Uhr eine Kundgebung am Marktplatz statt, bei der auch die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle sprechen wird.

in Kooperation mit dem Frauen-Aktionsbündnis um 16:30 Uhr eine Kundgebung am Marktplatz statt, bei der auch die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle sprechen wird. In Frankfurt veranstaltet ver.di von 13-16 Uhr gemeinsam mit dem Feministischen Streikkollektiv Frankfurt einen Care-Walk, der vor dem DGB-Haus startet.

veranstaltet ver.di von 13-16 Uhr gemeinsam mit dem Feministischen Streikkollektiv Frankfurt einen Care-Walk, der vor dem DGB-Haus startet. Auch in Berlin gibt es eine Demonstration der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst: Sie startet um 13 Uhr im Invalidenpark und endet mit einer Abschlusskundgebung am August-Bebel-Platz.

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Am Internationalen Frauentag 2023 blicken wir Frauen im Deutschen Gewerkschaftsbund den Herausforderungen unserer Zeit mutig entgegen. Gerade in Krisenzeiten kämpfen wir gemeinsam und mit voller Kraft für die Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit. Dies wollen wir bei unseren Aktionen rund um den 8. März zum Ausdruck bringen:

4. März, 12.00 Uhr, Neuer Markt in Neumarkt: Für gleiche Bezahlung - Kultur und Kunst auf der Bühne!

7. März, 19.00 Uhr, Akademietheater Regensburg, Equal Pay Slam

Frauenfest in Ulm

Am 8. März feiert Ulm ein Frauenfest. Unter dem Thema "Alles digital oder was? Mit Algorithmen zu mehr Chancengerechtigkeit!" gibt es einen Vortrag von Asena Soydas, Projektmanagerin für Digitalisierung und Gemeinwohl bei der Bertelsmann Stiftung. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie mit dem Potenzial der Technologien der Gleichberechtigung nähergekommen werden kann.

Die Ausstellung "Rebellinnen" in Deutschland

Die Kuratorinnen der Austellung "Rebellinnen" sind auch in Bayern unterwegs: