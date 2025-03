Podcast MitMensch

Maryam Giyahchi kämpft für Frauenrechte und mehr Miteinander

Am 8. März ist der internationale Frauentag und den ganzen Monat über geht es um die Rechte der Frauen. Auch Maryam Giyahchi kämpft für die Gleichstellung der Frau und setzt sich gegen Gewalt an Frauen, Rassismus und Antisemitismus ein. Was das mit ihrer persönlichen Lebensgeschichte zu tun hat, erzählt sie im Podcast MitMensch.

