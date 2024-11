Staat und Wirtschaft sollten die Kreativwirtschaft besser unterstützen

Auch die politischen Rahmenbedingungen sind unzureichend: Es fehlen Mittel für Qualifikationen, bessere Zertifikate, mehr rechtliche Beratung und eine bessere soziale Absicherung. Bislang bewegt sich die Branche jedoch auf einem "sehr schwammigen Gelände", viele Akteure leben von ihrer intrinsischen Motivation.

Wie prekär die Situation für viele Kultureinrichtungen ist, schilderten die Akteure anschaulich in den verschiedenen Panels. Johannes Greiner von der Kunstwerkstatt "Kap94" in Ingolstadt erklärte, dass die Initiative überwiegend vom Engagement der Ehrenamtlichen lebe. "Wenn ich mir dann so anschaue, welche Umsätze wir da als Verein machen, wird mir manchmal Angst und Bange", sagte Greiner. Das Projekt sei ein wunderbares Beispiel dafür, wie Demokratie funktioniere. Sie erlebten hier Gemeinschaft, Teilhabe und Mitarbeit auf Augenhöhe. "Das ist mühsam, oft anstrengend, aber es macht unglaublich viel Spaß", resümierte Greiner.

Prekäre Arbeitsbedingungen - und Motor der Demokratie

Auch Jens Wagner vom Kunst- und Kulturhaus Neuneinhalb in Bayreuth schilderte, welche Anstrengungen nötig seien, um den Verein aufrechtzuerhalten. Kleine Kreativorte in ländlichen Regionen seien wichtige "Begegnungsräume für die Menschen und damit zugleich Demokratieräume". Zugleich appellierte er an potenzielle Geldgeber wie Förderstiftungen oder staatliche Organisationen, mehr Personalkosten zu fördern, um einen professionellen Betrieb der Kreativorte zu ermöglichen.

Für Maria Mayer und Tamara Hub von der Freien Kunstanstalt in Dießen sieht es derweil eher trüb aus. Der kleine Verein, der ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben wird, hat in einer alten Schreinerei nicht nur einen gemütlichen Treffpunkt für Kreative geschaffen, sondern auch einen kulturellen Anziehungspunkt in der Region. Auf 600 Quadratmetern laden Ateliers und Freiräume ein zu Ausstellungen, Lesungen, Workshops für Kinder und Jugendliche oder Coworking. Doch die Hallen sollen abgerissen und durch Wohnhäuser ersetzt werden. Nun hofft der Verein auf eine Fortsetzung der kulturellen Aktivitäten in den ehemaligen "Huber-Häusern" in der Dießener Johannistraße. Die verfallenen Gebäude werden in den sozialen Medien längst als "Lost Place" gefeiert.