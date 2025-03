Das Museum Kirche in Franken legt unter seiner neuen Leiterin Janette Witt einen Schwerpunkt auf zeitgenössische Kunst. Zwar hatte Witt die Museumsleitung bereits im Februar 2024 offiziell übernommen, seither war sie aber vor allem mit der inhaltlichen und konzeptionellen Neuausrichtung des 2006 eröffneten Museums beschäftigt, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Kern der Neuausrichtung ist ein System "jährlich wiederkehrender Kunstformate, Ausstellungen und Veranstaltungen", das sich am Kirchenjahr orientiert und unter der Überschrift "Vergangenheit und Gegenwart verbinden" steht.

Janette Witt: Museumsarbeit als Leidenschaft

Witt, die zuletzt im Kunstreferat der Bayerischen Evangelischen Landeskirche gearbeitet hat, kommt ursprünglich aus der Museumsarbeit: "Das ist auch meine große Leidenschaft", betonte sie. Das Besondere und Reizvolle am Museum Kirche in Franken sei der historische, denkmalgeschützte Kirchenraum, "der immer mitwirkt".

Wenn man dort etwa ein zeitgenössisches Kunstwerk ausstelle, trete es "immer in Beziehung" zur Umgebung – anders als in einem ganz weiß oder grau gestrichenen modernen Ausstellungsraum. "Diese Kombination, diese Spannung aus spätmittelalterlichem Kirchenraum und zeitgenössischer Kunst will ich künftig noch viel häufiger nutzen", kündigte Janette Witt an.

"Kunst zur Passion": Neues Format startet in der Sakristei

Ganz in diesem Sinne ist das neue Format "Kunst zur Passion", das zum neuen Jahreszyklus gehört und an diesem Samstag (22. März) erstmals startet. Bis zum 21. April ist die Videoinstallation "La Sosta" des Künstlers Christoph Brech zu sehen – allerdings nicht im Hauptraum, sondern in der Sakristei.

Diese war bislang Teil der Dauerausstellung, nun hat Witt sie dauerhaft als "Ort der Stille" für Kunstinstallationen leer räumen lassen. Bei "La Sosta" bilden wie in einem "bewegten Gemälde" Tausende Stare immer wieder neue Formationen. Aufgezeichnet hat der Künstler die Stare bei ihrer Rückkehr in den Süden über dem Abendhimmel von Rom, erläuterte Witt.

Verbindung mit dem Freilandmuseum: Neue Kooperationen und Formate

Wichtig ist der neuen Museumsleiterin auch, mehr herauszustellen, dass das Museum Kirche in Franken Teil der Baugruppe Stadt des Fränkischen Freilandmuseums ist. Deshalb wird das Museum in der ehemaligen Spitalkirche von Bad Windsheim erstmals an der Museumsnacht des Freilandmuseums teilnehmen und am 21. Juni ab 17 Uhr zu einem Auftaktkonzert einladen.

Die von 17. Mai bis 21. September geplante Jahresausstellung "Sieben Tage. Bilder zur Schöpfung" soll sich außerdem auf das Freigelände ausweiten – mit zeitgenössischen Arbeiten wie Gemälden in Stuben oder Skulpturen im Freien: "Auch das ist ganz neu für uns", sagte die 58-Jährige.