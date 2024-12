Die Stufen einer engen Wendeltreppe winden sich im alten Gemäuer hinauf. Oben auf der Empore sitzt Jan Liebermann vor 80 Knöpfen und drei Manual-Reihen, der musikalischen Schaltzentrale der gotischen Katharinenkirche im rheinhessischen Oppenheim. "Für mich ist die Orgel wie ein ganz großer Farbkasten, mit vielen verschiedenen Farben, die man mischen kann", sagt Liebermann. Die Farben sind Klänge und die spielt der 19-Jährige aus Kelkheim im Taunus so, dass er zu den Erfolgreichsten seiner Altersklasse zählt.

Liebermann spielt seit sechs Jahren Orgel, gerne auch die in Oppenheim. Seinen Erfolg zeigen zahlreiche renommierte Auszeichnungen, etwa der erste Platz beim Wettbewerb Jugend musiziert oder beim Internationalen Jugend-Klavierwettbewerb zum Thema Bach. Am 31. Dezember spielt Liebermann um 19 Uhr in der Himmelfahrtskirche in München-Sendling Werke von Bach, Dupré und Langlais.

Orgel weit mehr als altes Instrument in Kirche

Der im bayerischen Kronach geborene junge Mann möchte vermitteln, dass die Orgel weit mehr ist als nur ein altes Instrument in einer Kirche. Er will zeigen, dass junge Menschen und alte Instrumente einander nicht ausschließen. "Ich bin doch das beste Beispiel dafür, dass das zusammenpasst", sagt er. Weil die Orgel, obwohl gerne als "Königin der Instrumente" tituliert, in der Öffentlichkeit unterrepräsentiert sei, möchte er sie sichtbarer machen.

Zumindest in den Sozialen Medien scheint das zu klappen: Seinem Auftritt auf der Plattform Instagram folgen mehr als 34.000 Menschen, auf Facebook sind es rund 20.000 und auf YouTube mehr als 7.000 Menschen. Bei seinen im Internet aus verschiedenen Kirchen Europas hochgeladenen Videos solle die Kunst im Fokus stehen.

"Natürlich geht es dabei auch um mich, weil ich ja der Künstler bin. Aber ich möchte nicht mich selbst, sondern die Kunst an sich präsentieren."

Im Alter von sieben Jahren begann er mit dem Klavierspiel. An sein erstes Mal an der Orgel mit zwölf Jahren kann sich Liebermann noch gut erinnern. "Ich weiß noch, ich habe direkt mit der Beethoven-Sonate ‚Pathétique‘ begonnen und habe die linke Hand in den Füßen gedoppelt. Das hat Spaß gemacht", erzählt er. Bei seinen Anfängen hat ihn Dekanatskantor Bernhard Zosel in Kronberg unterstützt. Schon ein Jahr später wurde er als Jungstudent Teil der "Young Academy" der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main.

Liebermann: Bach ist das Größte in der Orgelwelt

Bei seinen Konzerten und Aufführungen bleibt Liebermann bei der Standardliteratur. "Bach ist so das Größte in der Orgelwelt", erklärt er. Nichts reiche an ihn heran:

"Ich vergleiche Bach immer mit einer Person, die direkten Kontakt zu Gott hatte. Gottes Gedanken sind irgendwie in die Musik von Bach mit eingeflossen."

Egal, welchen barocken Künstler man höre, man merke direkt, was von Bach stamme und was nicht. Im Frühjahr dieses Jahres führte Liebermann in Konzerten alle sechs Triosonaten Bachs auswendig auf. Er sei "viel konzentrierter, wenn ich ohne Noten spiele".

Als einen "Orgel-Nerd" sieht sich Liebermann allerdings nicht. "Jeder kann für alles Mögliche eine Passion haben und eben nicht ein Nerd sein", sagt er. Ihm sei es wichtig, auch abseits der Orgel ein ganz normaler junger Mann zu sein und Spaß zu haben. "Ich bin voll dabei, mit Freunden schön essen zu gehen oder im Café zu sitzen."

Schon einige besondere Orgeln bespielt

Den klassischen Sonntagsgottesdienst begleitet Liebermann übrigens selten musikalisch.

"Ich glaube, auch mit mir an der Orgel wird die Kirche am Sonntag nicht voll."

Reisen sind sein Wunsch für seine weitere Karriere. "Ich möchte überall auf der Welt Leuten zeigen, wie die Musik ist, die für Orgel geschrieben wurde." Einige besondere Orgeln habe er schon jetzt bespielen dürfen. Dazu zählten die Harrison Orgel in St. Mary Redcliffe im englischen Bristol oder die Silbermann-Orgel im Dom im sächsischen Freiberg.

Obwohl Jan Liebermann noch bis zum nächsten Sommer zur Schule geht, studiert er schon seit zwei Jahren Orgelliteraturspiel in der Vorklasse der Hochschule für Musik in Mainz. Mit Blick auf das Frühstudium werde er häufig gefragt, wie er das mit der Schule unter einen Hut bekomme. "Ich glaube, wenn man organisiert ist und wenn man eine Sache wirklich will, dann geht das alles."