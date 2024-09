Tausende Einzelteile

In einer spektakulären Aktion wurde das Bauwerk Anfang 2022 in Tausende Einzelteile zerlegt und in die Werkstatt des Orgelbaumeisters Ahrend geschafft. Dort wurde alles überarbeitet und nach altem Vorbild teils auch rekonstruiert, sodass beim Spiel künftig nichts mehr wie in den zurückliegenden Jahren klappert oder hakt.

Millionenprojekt

Mit kirchlichen Mitteln, verschiedenen Stiftungs- und Fördergeldern sowie Spenden wurde die rund 1,8 Millionen Euro teure Restaurierung bezahlt. Die Arbeit des Baumeisters Dietrich Christoph Gloger (1705-1773) wurde 2020 zu Deutschlands "Orgel des Jahres" der "Stiftung Orgelklang" gewählt.