RAF Camora eröffnet sein neues Album "Forever" mit einem biblischen Bild: dem Garten Eden. Schon der erste Song trägt diesen Titel.

Doch wie so oft bei dem österreichischen Rapper, der für eher düstere und melancholische Stimmungen steht, bleibt es nicht bei glänzend hellen Bildern. Sein "Eden” ist ein Paradies mit Rissen – durchzogen von Versuchungen, Zweifeln und dunklen Symbolen.

Verführungen im Paradies

Doch Eden bleibt nicht rein. Schon im Refrain tauchen die Symbole des biblischen Sündenfalls auf: Schlange, Apfel, Eva.

In der Genesis führen sie zum Bruch mit Gott, zur Vertreibung. Bei RAF verwandeln sie sich in moderne Versuchungen: Fitna – das arabische Wort für Zwietracht und Intrige – und Diamanten.

Das Paradies ist bei ihm nicht verloren, aber korrumpiert. Die biblischen Motive stehen für die Verlockungen von Luxus und für die Gefahr, dass Beziehungen von Misstrauen und Habgier durchzogen werden.

Der Rabe im Garten

Besonders aufschlussreich ist folgende Zeile:

"Raben im Garten, vor mein’ Apartment im Paradies".

Der Rabe ist RAF Camoras Lieblingstier und ein wiederkehrendes Symbol in seinem Werk, das auch das Albumcover ziert. Er steht für Dunkelheit, Unglück und Tod, aber auch für Intelligenz und Widerstandskraft.

Indem RAF den Raben mitten ins Paradies setzt, deutet er an: Seine Welt bleibt ambivalent. Auch im Eden gibt es Schatten, das Dunkle verlässt ihn nicht.