St. Gallens Kirchenschätze und eine echte Mumie

Nachdem das Kloster zwischen 1527 und 1531 kurzzeitig aufgehoben war, erlebte es bald darauf eine weitere Blüte und Expansion als zentral organisierter Territorialstaat. Mit dem Neubau der Klosteranlage zwischen 1755 und 1767, wie sie der Besucher heute noch im prunkvollen wieder findet, und dem Bau der heutigen Stiftsbibliothek im Jahr 1758 erreichte diese Phase ihren Zenit, in der die Äbte eine von der Schweizerischen Eidgenossenschaft unabhängige Politik betreiben konnten. 1803 war dann aber Schluss: Am 19. Februar gründete Napoleon Bonaparte den Kanton St. Gallen, das Kloster wurde säkularisiert.

Einzigartiges Verfahren bei der Wahl des Bischofs

Heute lebt kein Mönch mehr auf dem Gebiet des Stiftsbezirks. Allerdings wird hier nahezu täglich wenigstens einmal Gottesdienst gefeiert, zu dem auch viele Touristen kommen. Die Kathedrale ist Sitz des Bischofs des 1847 gegründeten Bistums St. Gallen. Der amtierende Bischof Markus Büchel wurde 2006 in einem in der katholischen Welt bis heute einzigartigem Verfahren gewählt: Das Recht zur Wahl liegt hier nämlich beim Domkapitel und bietet den Laien eine Mitsprachemöglichkeit bei der Auswahl der Kandidaten, indem diese "minder genehme" Personen nach Vorlage von einer Liste streichen können. Immerhin findet man in der Stiftskirche, die auf den Gebeinen des Heiligen Gallus gebaut wurde, aber noch einen Hinweis auf den Gründer: An der Wand neben dem rechts im Chorraum stehenden Gallus-Altar findet man die älteste Glocke der Schweiz, die genietete "Gallusglocke", die wohl aus dem 7. Jahrhundert stammt die der Mönch auf seiner Reise von Irland in die heutige Schweiz mit dabei gehabt haben soll.

Noch mehr Sehenswürdigkeiten

Neben dem Stiftsbezirk gibt es für kircheninteressierte Besucher noch einiges mehr zu entdecken: Gleich angrenzend findet man die Kirche St. Laurenzen, die evangelisch-reformierte Pfarrkirche der Stadt St. Gallen. Ihr Grundstein wurde wahrscheinlich bereits in der Mitte des 12. Jahrhunderts gelegt. Sie steht unter eidgenössischem Denkmalschutz und gilt als Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Die heutige Kirche im neugotischen Gewand entstand in den Jahren zwischen 1850 und nach Plänen von Johann Georg Müller aus Mosnang und wurde bis 1979 umfassend restauriert. Sie bietet Platz für 1000 Personen.

Im Stadtteil St. Mangen hat die "Eglise francaise" in der gleichnamigen Kirche seit 1979 eine neue Heimat gefunden. Seit der Reformation gehört die Kirche, deren früheste Gestalt erstmals im Jahr 896 urkundlich erwähnt wurde, der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde. Das überdimensionale Gesicht einer Brasilianerin ziert die "Offene Kirche" in der ehemals neugotischen Kirche St. Leonhard, nur wenige Meter weiter. Seit 1998 versucht dort der Verein "Wirkraum Kirche" eine Grenzwanderung zwischen liturgischem und städtischem Raum durch eine Vielfalt von Veranstaltungen in einem interkonfessionell und interreligiös offenen Rahmen. Jedoch soll an dieser Stelle in den kommenden Jahren Neubauten der Universität entstehen.