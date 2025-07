Urlaubstipp | Salzburg

Ja, ich weiß – Salzburg liegt natürlich nicht in Bayern, sondern in Österreich. Aber die viertgrößte Stadt der Alpenrepublik ist so nah an der Grenze, dass sich ein Abstecher von Bayern aus jederzeit lohnt. Von München etwa bringt euch die Bayerische Regiobahn (BRB) in rund zwei Stunden nach Salzburg. Und wenn ihr ein Deutschlandticket habt, kostet euch die Fahrt: genau 0 Euro.

Einmal dort angekommen, eröffnen sich unzählige Möglichkeiten. Wenn ihr klassische Musik liebt, bietet sich ein Besuch im Geburtshaus Mozarts an. Ich persönlich bin kein großer Fan – und Geburtshäuser lassen mich meist eher kalt. Deshalb beginnt mein Salzburg-Besuch lieber am Wasser: Die Salzach lädt dazu ein, sich der Altstadt am Flussufer entlang zu nähern. Praktischerweise liegt auf dem Weg dorthin auch der Mirabellgarten – ein barocker Traum und perfekter Einstieg.

Dann geht’s hinein in die Altstadt. Für alle, die klassisches Sightseeing mögen, gibt es hier reichlich Auswahl: die Festung Hohensalzburg, Mozarts Geburtshaus, unzählige Kirchen, das Festspielhaus, der Residenzplatz, Museen ohne Ende – die Liste ist lang. Aber halt! Erstmal ankommen. Am besten auf einer Bank am Mozartplatz, unter den wachsamen Augen des Komponisten – beziehungsweise seiner Statue. Vielleicht spielt gerade eine Nachwuchsmusikerin oder ein Straßenkünstler auf, und ihr kommt in den Genuss eines spontanen Konzerts (gegen großzügige, aber freiwillige Spende, versteht sich).

Danach bummle ich durch die belebten Gassen Richtung Alter Markt. Hier findet ihr nicht nur das älteste Kaffeehaus Salzburgs, sondern auch ein beeindruckendes Sortiment echter Mozart-Schokolade – viel besser als die deutschen Varianten. Unbedingt probieren!

Den Nachmittag lasse ich an der Abtei Nonnberg ausklingen – angeblich das älteste durchgehend bestehende Frauenkloster der Welt, bekannt aus dem Film "The Sound of Music" (den ich allerdings nie gesehen habe). Betreten darf man das Kloster nicht, doch die Umgebung ist herrlich ruhig – und bietet einen fantastischen Blick auf die Alpen.

Tipp von Oliver Marquart