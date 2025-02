Corona

Kirche startet Umfrage: Was lernen wir aus der Corona-Pandemie? So könnt ihr mitmachen

Fünf Jahre nach dem ersten Lockdown in der Covid-Pandemie will die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) eine Bilanz ziehen: Was hat die Kirche aus dieser Zeit gelernt? Welche Herausforderungen bleiben, und welche Veränderungen haben sich bewährt?

Lesezeit: 1 Minute

