1. Planung und Recherche über Aufenthalt

Bevor die Reise losgeht, ist eine gründliche Planung unerlässlich. Das gilt natürlich auch für Ferien ohne Hunde. Bei einem Urlaub mit Hunden ist es aber besonders wichtig, sich über das Reiseziel und die Unterkunft zu informieren. Diese solltet ihr sorgfältig auswählen, um sicherzustellen, dass Hunde dort willkommen sind. Viele Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze bieten inzwischen hundefreundliche Unterkünfte an. Es lohnt sich, im Voraus zu recherchieren und eventuell direkt beim Anbieter nachzufragen.

2. Gesundheitscheck und Dokumente

Ein Besuch beim Tierarzt vor der Reise ist ratsam, um sicherzustellen, dass der Hund gesund ist und über alle notwendigen Impfungen verfügt. Vor allem bei Reisen ins Ausland sind oft spezielle Impfungen und Dokumente wie der EU-Heimtierausweis erforderlich. Außerdem solltet ihr eine Reiseapotheke für den Hund mit Medikamenten gegen Reiseübelkeit und Notfallnummern für Tierärzte am Urlaubsort zusammenstellen.

3. Sicheres Reisen

Für die Sicherheit während der Fahrt ist eine geeignete Transportmöglichkeit wichtig. Im Auto solltet ihr den Hund entweder in einer Transportbox oder mit einem speziellen Sicherheitsgurt für Tiere sichern. Regelmäßige Pausen sind notwendig, damit sich der Hund bewegen und sein Geschäft verrichten kann. Bei Reisen mit der Bahn oder dem Flugzeug solltet ihr euch rechtzeitig über die jeweiligen Bestimmungen informieren und entsprechende Vorbereitungen treffen.

4. Eingewöhnung am Urlaubsort

Am Urlaubsort angekommen, solltet ihr dem Hund genügend Zeit geben, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Spaziergänge in der Nähe der gewählten Unterkunft helfen, die Umgebung zu erkunden und Stress abzubauen. Dabei kann es hilfreich sein, vertraute Gegenstände wie das Lieblingsspielzeug oder die gewohnte Decke mitzunehmen, um dem Hund ein Gefühl der Sicherheit zu geben.

5. Rücksicht auf andere

Bei aller Freude über den Urlaub mit dem treuen Begleiter solltet ihr stets Rücksicht auf andere Urlauber und die Umwelt nehmen. Dazu gehört, den Hund bei Bedarf an der Leine zu führen und die Hinterlassenschaften des Vierbeiners stets zu beseitigen. Und vergesst nicht: Die Einhaltung der Regeln am Urlaubsort trägt dazu bei, dass Hunde auch in Zukunft willkommen sind.