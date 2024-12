Die jüngste deutsche Sacred Harp Gruppe trifft sich seit 2014 einmal pro Monat im Spirituellen Zentrum St. Martin in München. Von Anfang an dabei war Naomi Kaye-Honova. "Ich bin keine echte Sängerin mit einer super Stimme", sagt die 30-jährige Kalifornierin, die mit Mann und Kind in der Landeshauptstadt lebt. Doch beim Sacred Harp Singing spielt das keine Rolle: "Es geht um den Spaß und Genuss, ohne Leistungsdruck."

Die erste deutsche Gruppe gründete sich 2011 in Bremen, weitere in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und München folgten. Beim Sacred Harp gibt es weder Chorleiter noch Proben noch Publikum, im Zentrum steht das Singen als Gruppenerlebnis. Der archaische Klang, der dabei entsteht, ist eine Mischung aus Seeräuber-Shanty und Choral, Gänsehautfaktor garantiert.

Das hat sich auch Hollywood schon zunutze gemacht: Bei Blockbustern wie "Cold Mountain" oder "Gangs of New York" liefern Sacred Harp Singers den rauen Grundton zum Film. Mit heiligen Gesängen hat Sacred Harp trotz vieler religiöser Texte eigentlich nichts zu tun: Mit der "Heiligen Harfe" ist die Stimme gemeint – das Instrument, das jedem Menschen in die Wiege gelegt wird.