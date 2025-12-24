"Sie wünschen - wir singen": Unter diesem Motto lädt Lukaskantor Tobias Frank am 26. Dezember zur Wunschlieder-Weihnacht in die katholische Kirche St. Jakob ein. Spontan vor Ort oder per Mail im Voraus können Gottesdienstbesucher dem Kirchenmusiker ihre persönlichen Favoriten zurufen. Erlaubt ist, was weihnachtlich ist und gefällt.

Herr Frank, was wünschen sich die Leute bei Ihrem weihnachtlichen Wunschkonzert so?

Tobias Frank: Natürlich viele Klassiker wie Stille Nacht und O du fröhliche, aber es wurde auch schon mal "Freuet euch ihr Christen alle", ein Kirchenlied aus dem 17. Jahrhundert, gewünscht - das hatte ich zuvor noch nie im Gottesdienst gespielt. Süß war ein kleiner Junge, der sich "In der Weihnachtsbäckerei" gewünscht und dann ganz wacker übers Mikrofon mitgesungen hat. Ich habe bei dieser Feier an meinem E-Piano vorn im Altarraum jedenfalls nicht nur das Gesangbuch, sondern eine Menge anderer Noten dabei, damit ich gerüstet bin. Und im Notfall hilft das Internet weiter…

"Ich bin ein großer Freund von gut gemachtem Kitsch"

In der Adventszeit mischen sich Weihnachtslieder aller Art, von Pop über Schlager bis Kirchenlied, die Grenzen zwischen Kitsch und Qualität sind fließend. Wie geht es Ihnen als Profi-Musiker damit?

Wenn ich an einer Schlittschuhbahn vorbeigehe, wo Weihnachtsschlager in Dauerschleife laufen, frage ich mich schon manchmal, ob die Angestellten dort am Heiligabend noch Lust auf Weihnachten haben. Aber grundsätzlich habe ich da ein großes Herz. Ich bin ein großer Freund von gut gemachtem Kitsch: Wenn eine Melodie handwerklich gut komponiert ist und sich ins Herz eingräbt - wunderbar!

Was muss ein gutes Weihnachtslied denn können?

Ich glaube, es muss einfach Emotion auslösen: Dass man beim Hören sofort ein weihnachtliches Gefühl bekommt, darum geht's. Ich finde es toll, wenn alte Weihnachtsschlager mit pfiffigen Arrangements wiederbelebt werden. Ein gutes Weihnachtslied braucht eine eingängige Melodie, egal ob opulent oder schlicht. Einer theologischen Analyse muss so ein Lied nicht zwingend standhalten...