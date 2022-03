Die Schirmherrin des Argula-von-Grumbach-Preises, chrismon-Chefredakteurin Ursula Ott, habe als Journalistin schon "einige Wenden" des Themas geflüchtete Frauen in der medialen Aufmerksamkeit erlebt:

"Vom Einsatz für den 'Asylgrund Frau' in den 90er-Jahren bis hin zu Frauen, die anpacken, um Geflüchteten beim Ankommen zu helfen. Wir wollen diesen Geschichten einen Raum geben um zu verarbeiten, zu verstehen, zu verändern und Gemeinsamkeit zu schaffen."

Seit den 2000er Jahren gerieten Frauen besonders durch den Vormarsch islamistischer Gruppen wie der Taliban in Lebensgefahr und müssten ihre Heimat verlassen, so Ott. Und erst in jüngster Zeit redeten "wir 'Kriegsenkelinnen' mit unseren Müttern über deren Fluchterlebnisse im zweiten Weltkrieg, ja, auch über Vergewaltigungen."

Argula-von-Grumbach-Stiftung fördert Gleichstellung von Mann und Frau

Sie will die Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen im gesellschaftlichen und kirchlichen Kontext unterstützen.

Der Preis ist nach der bayerischen Reformatorin Argula von Grumbach benannt, die im frühen 16. Jahrhundert mit zahlreichen Flugschriften für die lutherische Lehre eintrat. Sie setzte sich als erste Frau überhaupt für religiöse Toleranz und die Erneuerung der Kirche ein.