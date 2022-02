"Teuflin" nannten die Papsttreuen diese Frau, Martin Luther hingegen lobte sie als "Jüngerin Christi": Argula von Grumbach bewegte zur Reformationszeit die verunsicherte Christenheit. Und sie kämpfte für einen Ingolstädter Studenten namens Seehofer.

Ihre Eltern – Reichsfreiherr Bernhardin von Stauff und Katharina von Toerring zu Seefeld – legten Wert auf Bildung. Im Jahr 1502, Argula war zehn Jahre alt, soll der Vater ihr eine deutschsprachige Bibel geschenkt haben. Prägend für sie war auch ihre Zeit als Hofdame in München bei Erzherzogin Kunigunde, einer belesenen Frau mit eigener Bibliothek.

1509 starben Argulas Eltern an der Pest. Im Jahr darauf heiratete sie den Adligen Friedrich von Grumbach. Sie zog mit ihm nach Lenting nahe Ingolstadt. Der erste Sohn wurde geboren, Friedrich wurde Pfleger in Dietfurt, wo die Familie von nun an lebte. Argula half ihm, die Ländereien zu verwalten. Als Frau des Pflegers genoss sie Ansehen.

Ihr eigentliches Interesse galt geistlichen Dingen

Die Gedanken der Reformatoren, die sich 1521 in der Region durchsetzten, begeisterten sie. Sie schrieb wichtigen Männern der neuen Glaubensrichtung: Georg Spalatin, dem Berater des sächsischen Kurfürsten und Freund Luthers, dem Nürnberger Reformator Andreas Osiander und sogar Martin Luther selbst. Von dessen Büchern war sie fasziniert. Der Reformator hielt viel von ihr. "Jene Argula errettet und führt Christus zum Sieg", schrieb Luther an Spalatin. Nach und nach wurde sie als "geliebte Schwester in Christo" Teil des Netzwerks der Reformatoren.

1523 trat sie in die Öffentlichkeit. Der Grund: Arsacius Seehofer, der in Wittenberg Theologie studiert hatte, kam an die Ingolstädter Universität. Uni-Rektor Leonhard von Eck erkannte die Gefahr des Überschwappens reformatorischer Gedanken und machte zur Bedingung: Bevor er hier lehren darf, muss er beeiden, kein Luther-Anhänger zu sein. Arsacius weigerte sich, und man sperrte ihn ein. In seiner Wohnung fand man Schriften Luthers. Nun sollte ihm der Prozess gemacht werden.

Argula von Grumbach nimmt kein Blatt vor den Mund

Argula schrieb einen empörten Brief an die Ingolstädter Universität. Das hatte es noch nie gegeben: Eine Frau mischte sich in die Politik ein und bot den Gelehrten die Stirn. Sie blieb die Einzige, die sich für Arsacius einsetzte. Argula bekannte sich zu Luthers Lehre und ging damit das Risiko ein, selbst verhaftet zu werden.

Sünden wider den Heiligen Geist würden nicht vergeben, schrieb sie – die aber hätten die Universitätsverantwortlichen begangen: "Wie werdet Ihr bestehen mit Eurer 'Hohen Schule', dass Ihr so töricht und gewalttätig wider das Wort Gottes handelt und jemanden mit Gewalt zwingt, das heilige Evangelium in der Hand zu halten, es aber gleichzeitig zu verleugnen – so wie Ihr es mit Arsacius Seehofer getan habt?" Argula kannte die Bibel, deshalb konnte sie fragen: