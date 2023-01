Kirche als 360-Grad-Leinwand: Die Schweizer Lichtshow "Genesis" ist ab 20. Januar in der Münchner evangelischen Markuskirche zu sehen. Acht Hochleistungsprojektoren verwandeln dabei den Kirchenraum in eine Leinwand, teilte die Entertainment-Plattform "Fever" am Mittwoch mit. Die 30-minütige immersive Show des Schweizer Multimedia-Künstlerkollektivs "Projektil" erzähle in einem dreiteiligen "Bild- und Tonspektakel" von der Schöpfungsgeschichte und entführe das Publikum dabei auf eine "spirituelle und meditative" Reise.

Mit "immersiv" werde ein Effekt beschrieben, bei dem der Betrachter in eine multimediale Illusion aus Bild und Ton eintauche, so die Veranstalter. Durch ein 3D-Projektionssystem könnten Inhalte wie Grafiken, Bilder oder Videos auf dreidimensionale Objekte projiziert werden, sodass "eine einzigartige Atmosphäre" entsteht. Die Lichtshow "Genesis" nutze dazu auch Musik von Gustav Mahler und Joseph Haydn.