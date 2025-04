Der Kirchenkreis Schwaben-Altbayern besteht seit März 2025. Der neue Kirchenkreis setzt sich aus den bisherigen Kirchenkreisen Augsburg-Schwaben, München-Oberbayern und Regensburg zusammen. Der Kirchenkreis Schwaben-Altbayern umfasst eine Region vom Bodensee bis zum Großen Arber. Zu ihm gehören die Alpenregion ebenso wie bayerische Metropolen sowie ländliche Gebiete.

Die evangelische Tradition geht hier zurück bis in die Zeit der Reformation und ist lebendig in den 459 Kirchengemeinden. Im Kirchenkreis Schwaben-Altbayern leben rund 874.000 evangelisch-lutherische Christen in den 18 Dekanatsbezirken. In der Region befinden sich zudem Evangelische Dienste wie Bildungswerke sowie diakonische Einrichtungen.

Leitung des Kirchenkreises Schwaben-Altbayern

Die Regionalbischöfe Thomas Prieto Peral und Klaus Stiegler haben gemeinsam die Leitung des Kirchenkreises Schwaben-Altbayern. Als Mitglieder des Landeskirchenrats tragen sie Verantwortung für die strategische Entwicklung der Kirche in der Region, die Personalführung sowie die Vertretung gegenüber Politik und Gesellschaft.

Regionale Zuständigkeit: Regionalbischof Thomas Prieto Peral

Regionale Zuständigkeit: Regionalbischof Klaus Stiegler

Der Kontakt zum Kirchenkreis: Per E-Mail an schwaben-altbayern@elkb.de