App-Tipp 3: Bibel für Dummies: Volxbibel für Jugendliche

An Jugendliche wendet sich die App "Volxbibel". Die Bibeltexte des Neuen und Alten Testamentes wurden für die Volxbibel in eine leicht verständliche Sprache übersetzt. Die Volxbibel gilt als erste Bibel, die unter einer Creative-Commons-Lizenz in einem Internet-Wiki weiterbearbeitet wird und sprachlich kontinuierlich weiterentwickelt werden soll. Demenentsprechend wird in regelmäßigen Abständen die App auch aktualisiert.

Größe: 1 MB

Preis: Kostenlos

Anbieter: Jesus Freaks