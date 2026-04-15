Wie verändern sich Tod, Sterben und Trauer in unserer digitalen Welt? Wem gehören unsere Erinnerungen, Daten und digitale Nachlässe? Sonntagsblatt-Chefredakteurin Rieke C. Harmsen ist mit ihrem Podcast "Ethik Digital" live auf dem Nürnberg Digital Festival und widmet sich den ethischen Fragen rund um Tod, Sterben und Trauer im digitalen Raum.

Am 24. Juni 2026 lädt sie um 17 Uhr im Evangelischen Campus Nürnberg am Rathenauplatz zu einem Live‑Gespräch mit Pfarrer Rainer Liepold ein. Veranstalter ist der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (kda Bayern)

Der evangelische Pfarrer Rainer Liepold ist einer der Menschen, die dort arbeiten, wo Tod und Internet längst aufeinandertreffen: Er verantwortet gedenkenswert.de, einen digitalen Gedenkort der evangelischen Kirche. Ein Ort für Erinnerungsseiten, virtuelle Kerzen, offene Texte – und für Menschen, die trauern, teilen, weiterlesen wollen. Kein Kitsch. Keine Werbung. Sondern echte Gespräche über Verlust, Hoffnung und das, was bleibt.

Im Podcast‑Talk geht’s um Fragen wie:

Warum trauern wir plötzlich öffentlich – und online?

Was macht Social Media mit Abschied und Erinnerung?

Ist digitales Gedenken Trost oder Verdrängung?

Und wie viel Unsterblichkeit steckt in unseren Daten?

Trauer am Arbeitsplatz – Was können digitale Erinnerungsseiten für eine betriebliche Trauerkultur leisten?

Welche Möglichkeiten eröffnen sich zum Gedenken verstorbener Kolleginnen und Kollegen?

Ethik Digital schaut dabei nicht von oben herab, sondern mitten rein: Zwischen Screenshots, Chatverläufen, Trauerposts und theologischen Grenzfragen. Persönlich, ehrlich, manchmal unbequem – aber immer relevant.

Nach dem Gespräch ist Platz für eure Fragen, Gedanken und Erfahrungen. Denn Tod geht uns alle an. Auch – oder gerade – im Netz.

Zum Abschluss gibt kda-Arbeitsseelsorgeer Diakon René Steiger die Veranstaltung mit einem kurzen Impuls und Segen ab.