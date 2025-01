Interview Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)

KDA-Geschäftsführer Kreysler: Warum eine Arbeitspflicht nicht sinnvoll ist

Es gibt nur wenige "Totalverweigerer" – die Debatte um das Bürgergeld und eine Arbeitspflicht nimmt trotzdem kein Ende. Geschäftsführer Samuel Kreysler vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) über die Folgen einer Politik, "die in Zeiten von mehr Arbeitslosigkeit weniger für Arbeitslose tun will".

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten