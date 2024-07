Der Dokumentarfilm über "Petra Kelly" von Regisseurin Doris Metz ist von der ökumenischen Interfilm-Akademie mit dem One-Future-Preis 2024 ausgezeichnet worden. Der deutschen Regisseurin Doris Metz gelinge es mit analytisch-ethischer Kompetenz, aus umfangreichem Archivmaterial einen leidenschaftlichen Dokumentarfilm über Petra Kelly, ihr Leben, ihr intensives politisches Wirken und ihr tragisches Schicksal zu erstellen, so die Jury. Der Film veranschauliche, wie Petra Kelly zur Symbolfigur der deutschen Umwelt- und Friedensbewegung in den 1980er Jahren wurde, eine charismatische Politikerin und Visionärin (1947-1992), die sich nicht als Politikerin, sondern als politischen Menschen bezeichnete, erklärte der Vorsitzende Eckart Bruchner.

Petra Kelly wuchs in den 1960er Jahren auf und kämpfte als Studentin im Wahlkampfteam von Robert Kennedy. Zurück in Deutschland wurde sei eine der Mitbegründer der Partei "Die Grünen" und war als Bundestagsabgeordnete in Bonn. Sie ging zu Friedensdemonstrationen gegen die atomare Bedrohung und war Trägerin des alternativen Nobelpreises 1982.

Regisseurin Doris Metz lässt in ihrem Film Zeitzeugen zu Wort kommen und zeigt Petra Kelly als globale Aktivistin und Kämpferin für Menschenrechte, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Gewaltlosigkeit und für die ökologische Bewegung. Enge Freunde und Wegbegleiter sprechen erstmals über das private und politische Leben von Petra Kelly. Mit noch nie gezeigten internationalen Archivbildern zeichnet der Film das Bild einer sensiblen und unbeirrbaren Frau, die sich von niemandem aufhalten ließ.



"Petra Kelly – ACT NOW!" ist eine Produktion der Bildersturm Filmproduktion in Koproduktion mit dem RBB, Arte und dem BR. Die Film- und Medienstiftung NRW förderte den Dokumentarfilm mit 160.00 Euro. Weitere Unterstützung kam von FFF Bayern, MBB und DFFF. Real Fiction bringt den Film im September in die Kinos, New Docs übernimmt den Weltvertrieb.