Palästinensische Geschichtsbücher für die Schule geben bis heute – finanziert mit EU-Mitteln – die "Protokolle" als glaubwürdige Quelle an. Die 2002 wiedereröffnete "Bibliotheca Alexandrina" in Kairo stellte die arabische Erstausgabe der "Protokolle" unkommentiert als besonderen Bibliotheksschatz aus. Den eigentlichen Skandal löste in Ägypten dann weniger der internationale Protest aus, sondern dass der Direktor das Buch mit der Begründung entfernen ließ, es handle sich um eine "Fiktion aus dem 19. Jahrhundert, um antijüdische Gefühle zu schüren."

Kritisch auseinandergesetzt mit den "Protokollen" haben sich auch im Westen nur wenige Kulturschaffende. Der Comiczeichner Will Eisner (1917-2005) war einer von ihnen, doch seine Graphic Novel "Das Komplott" ist voller historischer Fehler. Umberto Eco (1932-2016) war ein anderer: In seinem Roman "Der Friedhof in Prag" setzt sich Eco mit der Legende auseinander, dass das, was die angeblichen "Protokolle" als Verschwörung verzeichnen, auf dem uralten jüdischen Friedhof in Prag verabredet worden sei.

Es geht um die Frage, wie alte Feindbilder recycelt werden

"Warum die schwarze Antwort des Hasses auf dein Dasein, ­Israel?", fragte 1961 die Lyrikerin Nelly Sachs (1891-1970) in einem Gedicht. Um eben diese Frage kreist auch Felix Moellers Film "Weltkarriere einer Lüge". Die Antwort, die doch keine ist, liegt im Wahn des Judenhasses, im Antisemitismus, wie er auf geradezu musterhafte Weise in den "Protokollen" zum Ausdruck kommt.

Multitalent Felix Moeller, Sohn der Filmemacherin Margarethe von Trotta, ist Dokumentarfilmer, Schauspieler und promovierter Historiker. "Weltkarriere einer Lüge" ist gewissermaßen die inhaltliche Fortsetzung seines letzten Projekts "Jud Süß 2.0: Vom NS- zum Online-Antisemitismus" (2022). Auch darin ging es um die Frage, wie alte Feindbilder recycelt werden. Welche Rolle Verschwörungsideologien dabei spielen, sei dabei aber zu kurz gekommen, sagt Moeller.

Ein Film über die "Protokolle der Weisen von Zion" steht vor der Frage, wie viel von dem Gift, um das es geht, er selbst reproduzieren will. Felix Moellers Film ist da wohltuend zurückhaltend, aber ausreichend deutlich. Man kann und will sich trotzdem kaum ausmalen, welche Möglichkeiten die von KI geprägte Zukunft für den Antisemitismus mit sich bringt. Dem Geist der "Protokolle" steht heute die algorithmisch getriebene Vervielfältigung der Gerüchte über "die Juden" zur Verfügung. Wie erfolgreich sich dieser Geist auf TikTok und in den anderen sozialen Medien verbreitet in Gestalt von monströsen Aktualisierungen der Bildsprache des Judenhasses, lässt gerade vor dem Hintergrund des jüngsten Gazakriegs Schlimmes ahnen.

Die Doku führt die Zuschauer durch die wichtigsten Fragen rund um die "Protokolle"

Moeller verwendet in seinem Film selbst teilweise KI-Animationen zur Illustration. Aus der Nummer komme man heute nicht mehr heraus, ist er überzeugt, wolle man jüngere Zuschauer bei der Stange halten. In seinem Film kommen renommierte Experten zu Wort: der Historiker und Slawist Michael Hagemeister, der Politikwissenschaftler Jakob Baier (Universität Bielefeld), die Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel (TU Berlin), der französische Journalist Rudy Reichstadt von Conspiracy Watch sowie Hanna Veiler vom Vorstand der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Trotz der vielen "Talking Heads" ist Moeller eine fesselnde Doku gelungen.

Sie führt die Zuschauer durch die wichtigsten Fragen rund um die "Protokolle". Und lässt sie schier verzweifeln am gigantischen Erfolg dieser "Weltkarriere". Erkennt man das Wahnhafte des Antisemitismus, begreift man, dass seine Opfer tun können, was immer man sich vorstellen kann – sie können diesem Wahn nicht entgehen. Jedes Argument, das den Wahn bedroht, dient diesem zur Bestätigung seiner selbst, auch das zeigt die Geschichte der ungebrochenen Wirksamkeit der "Protokolle". – Unter den Nazis war man sich übrigens nicht einig, was es mit den "Protokollen" auf sich hatte. Hitler war von ihrer Authentizität felsenfest überzeugt. Goebbels zweifelte. Einigen konnte man sich auf die "innere Wahrheit" dessen, was die "Protokolle" behaupten. Diese Zirkelschluss-Projektion, man müsse sich ja nur in der Welt umsehen, dann sei die Wahrheit über die Juden erkennbar, man findet sie bei Faschisten und Sozialisten, bei Rechten und Linken, Christen und Muslimen. Judenhass verrät viel über seine Vertreter – aber nichts über seinen Gegenstand.

Über Hiphop und Popmusik erreichen antisemitische Verschwörungserzählungen ein Millionenpublikum

Von den "Protokollen" zumindest mitgeformte antisemitische Verschwörungsvorstellungen prägen das Denken des Tech-Milliardärs Elon Musk, wenn er hinter dem philantropischen Milliardärskollegen George Soros eine ("liberale", "zersetzende", "antinationale") Weltverschwörung wittert. New Yorks neuer Bürgermeister Zohran Mamdani sieht hinter Polizeigewalt in den USA die israelische Armee am Werk. Und auch über Hiphop und Popmusik erreichen antisemitische Verschwörungserzählungen ein Millionenpublikum: Soul-Popper Xavier Naidoo ist ebenso in diesen Kaninchenbau hinabgestiegen wie US-Rapper Kanye West.

"Lern die verbotenen Schriften kennen, und du weißt, was war", raunt der deutsche Rapper "Kollegah" in seinem Song "Apokalypse": "Ich las den Geheimvertrag, den sonst keiner sah / Den man im engsten Kreis verbarg und nur dort weitergab." Kollegah heißt mit bürgerlichem Namen Felix Blume und ist zum Islam konvertiert. Im Video zu seinem Song ("Doch jetzt sieht man die Gefahr, von Palästina bis Katar / Was geschrieben stand, ist wahr, im Talmud, im Qur’an") lässt er keinen Zweifel, wen er meint: Ein finsterer Strippenzieher trägt den Davidstern als Ring. Und eine Illustration – eine Teufelsgestalt mit nackten Brüsten – hat es von der ältesten russischen Ausgabe der "Protokolle" bis in das Rap-Video aus dem Jahr 2016 geschafft.