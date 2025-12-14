Schauspielerin Rhea Seehorn glänzte bereits in "Better Call Saul" als Anwältin Kim Wexler. Nun hat ihr Gilligan die Hauptrolle in "Pluribus" auf den Leib geschrieben. Vor dem Virus war Carol Sturka eine höchst erfolgreiche Autorin von eher mittel-guter Fantasyliteratur. Ihre Agentin ist heimlich ihre Lebensgefährtin; für den super-virilen Korsaren, den ihre Fantasy-Heldin anschmachtet, war das eigentliche Vorbild eine Frau. Was Carol schreibt, findet sie selbst nicht gut. Lieber würde sie Literatur mit mehr Substanz schreiben, aber die Schmonzetten ermöglichen ihr und ihrer Partnerin Helen ein Leben im Wohlstand. Zu Helen und ihrer gemeinsamen Liebe mag sie sich nicht öffentlich bekennen, weil sie mit ihrer heteronormativen Fantasy-Traumware viel Geld verdient. Das damit beglückte Publikum wollen beide auch nicht enttäuschen. Leider gehört Helen zu den paar Millionen Menschen weltweit, die die Infektion mit dem Kollektiv-Glücks-Virus nicht überleben.

Rhea Seehorns trauernde, einsame Carol stellt sich auf wunderbare Weise – missgelaunt und verzweifelt, sarkastisch und klug, entschlossen und unaufhaltsam neugierig – gegen die neue Realität der Menschheit. "Die unglücklichste Person der Welt versucht, die Welt vor dem Glück zu retten", sagt Serienschöpfer Gilligan.

Es gibt keine Individuen mehr

In der Menschheit des neuen "großen Wir" kann jeder jede Sprache sprechen, Kinder können Düsenflugzeuge fliegen, Lageristen komplexe neurochirurgische Eingriffe vornehmen. Es gibt keine Kriege mehr, denn diese Menschheit streitet nicht mehr, sie diskutiert nicht mal mehr (denn es gibt keine Individuen mehr) – ja: Sie schweigt, aber sie handelt synchron.

Selbstredend braucht es in dem großen Wir auch keine Wahlen, keine Demokratie mehr. Wo in der neuen großen "Kommunikationsgemeinschaft" alles eins ist, jeder einzelne Teil alles weiß, ist, was wir "kommunizieren" nennen, überflüssig geworden. Sprache ist der immer nur teilweise erfolgreiche Versuch, Brücken zu schlagen über die existenziellen Gräben, die uns Individuen voneinander trennen. Nur mit den wenigen immunen Menschen wie Carol spricht das große Wir noch.

Es ist freundlich bestrebt, den "Fehler" der Immunität der letzten 13 menschlichen Individuen zu "reparieren". Bis dahin zeigt es sich bestrebt, auch diese möglichst glücklich zu machen, ihnen jeden Wunsch zu erfüllen. Carol findet schnell heraus, nach welchen auf den ersten Blick großartig-humanen Regeln das große Wir tickt: Das Leben ist ihm heilig. Es kann nicht töten, Gewalt ausüben oder verletzen. Es kann keine Tiere töten und nicht einmal Pflanzen ihrer Früchte berauben. Es respektiert den Lebenswillen jedes Wesens – auch der nicht assimilierten Menschen. Und: Es kann nicht lügen.

Demokratie ist überflüssig

Auf dieser Spur macht sich Carol daran, Wege zu finden, wie vielleicht doch wieder alles so werden könnte, wie wir die Welt kennen. Doch die erste Versammlung der Immunen endet im Desaster. "Vielleicht habe ich Ihre Filme nicht gesehen, aber für mich fühlt sich das nicht an wie Apokalypse", sagt Koumba Diabaté (Samba Schutte), einer der anderen Übriggebliebenen. Er nützt die Freundlichkeit des "Wir" zu hemmungslosem Hedonismus. Mit der US-Präsidentenmaschine lässt er sich durch die Welt fliegen, begleitet von Supermodels, die seine Lüste mit Freude befriedigen, er residiert in der glitzernden Scheinwelt des Luxus von Las Vegas. Doch an einem entfernten Ende der Welt, in Paraguay, gibt es noch einen anderen "Immunen", der sich der freundlichen Vereinnahmung noch entschlossener als Carol widersetzt.