"Es ist ganz toll, ein Teil davon sein zu dürfen und vor allem alles zu geben, um die größte Geschichte der Welt nochmal neu durch moderne Popsongs interpretieren zu dürfen", sagte Ben Blümel, der auch Schauspieler und Moderator ist, am Dienstag in Köln.

Ben Blümel spielt Jesus in "Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten"

Die zweite Auflage der Musical-Version der Leidensgeschichte Jesu mit Popsongs und Darstellern in einer Live-Inszenierung findet am 27. März in Kassel statt.

Der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht spielt laut RTL den Judas. "Ich wollte schon immer mal einen richtigen Bösewicht spielen - und Judas ist ja einer der bekanntesten Bösewichter der Geschichte", erklärte er. Judas sei jedoch viel komplexer als nur "böse".

Live-Show

Bei der Prozession soll nach Senderangaben ein großes Leuchtkreuz durch die Kasseler Innenstadt bis zur Hauptbühne am Friedrichsplatz getragen werden. Etwa 800 Menschen sollen an der Prozession teilnehmen. Der Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jaenicke übernimmt die Rolle des Erzählers und führt live vor Ort durch die Ostergeschichte.

Die erste Auflage der "Passion" startete 2022 in Essen und erzielte RTL zufolge eine Einschaltquote von 3,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "Die Passion" gehört in den Niederlanden bereits seit über 13 Jahren zu Live-TV-Events zu Ostern.