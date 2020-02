Rat der EKD will über Evangelische Journalistenschule beraten

Die Initiative "EJS retten!" zum Erhalt der Evangelischen Journalistenschule (EJS) in Berlin schöpft Hoffnung. Knapp eine Woche nachdem bekanntgeworden war, dass wegen eines fehlenden Budgets vorläufig kein neuer Ausbildungsjahrgang ausgeschrieben wird, teilte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) im Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) den Rat der EKD in Kürze über das Konzept für die zukünftige Arbeit des GEP informieren wird, "zu der auch die journalistische Aus- und Fortbildung gehört".

"Der Rat wird Ihre Anliegen in das Gespräch mitnehmen", heißt es an "EJS retten!" gerichtet.

Zudem teilten die Initiative sowie der Freundes- und Förderkreis der EJS am Donnerstagmorgen in Berlin mit, dass inzwischen mehr als 1.100 Unterstützer aus Medien und Kirchen einen Offenen Brief an den Rat der EKD unterzeichnet haben, in dem der Erhalt der Journalistenschule gefordert wird. Zu den Unterzeichnern gehören den Angaben nach MDR-Intendantin Karola Wille, "Tagesspiegel"-Chefredakteur Lorenz Maroldt, die Autorin Carolin Emcke, der Journalist Heribert Prantl und die frühere Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Ellen Ueberschär. Der Rat der EKD kommt am 28. Februar zu seiner nächsten Sitzung in Hannover zusammen.

Die @DJSde, die @ejs_berlin und alle anderen renommierten Journalistenschulen liefern einander einen fruchtbaren Wettbewerb um die besten journalistischen Talente. Wir stehen für eine erstklassige Ausbildung, solides Handwerk, innere Unabhängigkeit und ethische Standards. (2/5) — Deutsche Journalistenschule (@DJSde) February 21, 2020