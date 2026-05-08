Habt ihr schon vom Social-Media-Trend "Color Hunting" oder "Color Walk" gehört?

Hier haben wir ein gutes Beispiel für einen Trend, der das analoge und das digitale Leben miteinander verbindet und einen sogar motiviert, rauszugehen und bewusst Zeit mit Freund:innen, dem Partner oder der Familie zu verbringen.

Bei einem "Color Walk", also einem "Farbspaziergang", geht man gemeinsam spazieren und hält dabei nach bestimmten Farben Ausschau. Jede:r bekommt vorher eine Farbe zugeteilt oder sucht sich selbst eine aus, zum Beispiel Blau. Während des Spaziergangs hält man dann nach Dingen in der Natur, der Nachbarschaft oder der Stadt Ausschau, die diese Farbe haben. Das können zum Beispiel ein Straßenschild, ein Getränk, eine Ladenbeschriftung, der Himmel, der nur zwischen den Bäumen hindurchblitzt, ein Roller am Straßenrand, ein Sticker oder der eigene Schuh sein.

Aus allen Bildern eine Collage

Von diesen Fundstücken macht ihr dann Fotos – am besten möglichst ästhetisch, zum Beispiel als Nahaufnahme oder in einer schönen Komposition mit anderen Dingen. Die anderen Spaziergänger:innen machen das Gleiche mit einer anderen Farbe. Zuhause könnt ihr aus allen Bildern einer Farbe eine Collage erstellen, zum Beispiel mit Canva oder direkt auf Instagram. Wer möchte, kann diese Collage anschließend in der Story oder als Beitrag posten. Dabei entstehen oft richtig schöne Zusammenstellungen, und vielleicht wird auch die Lust aufs Spazierengehen neu entfacht.

Beim nächsten Spaziergang könnt ihr dann andere oder sogar seltenere Farben wählen, mit Farbkombinationen experimentieren oder einfach eine neue Route ausprobieren. So wird es nie langweilig.

Vielleicht gelingt es so sogar, jugendliche Kinder wieder für einen gemeinsamen Spaziergang mit den Eltern zu begeistern. Ein Color Walk eignet sich besonders gut an einem neuen Ort, etwa bei einem Städtetrip. So lassen sich Straßen und Ecken noch einmal ganz anders entdecken. Diese Aktivität eignet sich auch für Schulklassen oder Konfi-Stunden, um Jugendlichen eine erfrischende Mischung aus Handyzeit und Bewegung an der frischen Luft zu bieten.