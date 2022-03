Das Internet ist nicht ungefährlich: Immer mehr Benutzer fallen aufgrund von unsicheren Surfgewohnheiten Identitätsdiebstählen und Hackern zu Opfer. Den Überblick über täglich neu entstehende Sicherheitslücken zu behalten, scheint oft nahezu unmöglich. Ein komplexes, nur einmal verwendetes Passwort ist immer noch von großer Wichtigkeit, reicht aber häufig nicht mehr aus, um sich vor Kriminellen zu schützen. Ein weiterer Schritt für die eigene Sicherheit kann die Aktivierung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung sein.

Was ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung?

Hat er die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, reicht das Passwort des Benutzers nicht mehr aus, um sich auf einer Plattform anzumelden. Er muss nun zwei verschiedene Sicherheitskomponenten bereitstellen, um sich zu identifizieren. Häufig ist eines dieser beiden Merkmale physisch, das andere aber ein Passwort, das sich der Anwender merken muss. Ein typisches Beispiel dafür ist in der Benutzung von Geldautomaten zu finden: Es reicht nicht aus, nur die Bankkarte des Kontoinhabers zu besitzen, oder nur den PIN-Code der Karte zu kennen, beide Komponente in Kombination sind notwendig, um Geld vom Konto des Karteninhabers abheben zu können.

In der Zwei-Faktor-Authentifizierung sind also zwei verschiedene Komponenten in Kombination notwendig, um auf ein Benutzerkonto zugreifen zu können, das sensible Informationen beinhaltet. Es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die kombiniert werden können, die häufigsten sind jedoch "Wissens-Faktoren", Dinge, die der Benutzer sich merken muss, meistens in Form eines Passworts, "Haben-Faktoren", physischer Besitz des Benutzers, etwa eine Bankkarte, und "Sein-Faktoren", Eigenschaften des Benutzers, zum Beispiel ein Fingerabdruck. Auch die Lokalisierung des Anwenders und der Zeitpunkt, wann er sich in das Benutzerkonto einloggt, können eine Rolle spielen.

Wie aktiviere ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung in meinen Benutzerkonto?

In vielen Apps, in denen sensible Informationen gespeichert werden, ist es möglich, Zwei-Faktor-Authentifizierungen zu aktivieren. Da die Aktivierung optional ist, findet sie sich in den Nutzereinstellungen häufig an unterschiedlichen Stellen. In unserer Übersicht erklären wir, wie man die Zwei-Faktor-Authentifizierung in den meistgenutzten Apps aktiviert.

Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Facebook

In den Sicherheits- und Login-Einstellungen der Plattform Facebook findet sich die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung nach einer kurzen Suche. Nach einem Klick auf die Option "Zweistufige Authentifizierung verwenden" muss das Feld "Bearbeiten" ausgewählt werden, wo der Benutzer lediglich noch die gewünschte Sicherheitsmethode auswählen muss, die hinzugefügt werden soll. Die möglichen Methoden sind das Tippen auf den Sicherheitsschlüssel auf einem dafür ausgewählten Gerät, die Nutzung einer Authentifizierungsapp oder die Bestätigung über SMS-Codes auf dem Smartphone.

Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Instagram

Die Option, die zweistufige Authentifizierung zu aktivieren, findet sich auf Instagram in den Einstellungen der App. Dort genügt ein Klick auf die Option "Sicherheit", hinter der sich auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung verbirgt. Mit einem Klick auf "Los geht’s" kann man auswählen zwischen der Bestätigung des Logins per SMS oder einer Authentifizierungsapp. Je nach ausgewählter Option verläuft die weitere Aktivierung unterschiedlich.

Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Twitter

Die Verifizierung für den Login auf Twitter wird ebenfalls in den Kontoeinstellungen aktiviert. Die finden sich im Menü an der Seite unter "Mehr" in den "Einstellungen und Datenschutz". Dort findet sich die Option "Sicherheit und Accountzugriff". Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, muss man unter "Sicherheit" auf "Zwei-Faktor-Authentifizierung" klicken und eine passende Methode der Verschlüsselung auswählen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Google

Für die Bestätigung in zwei Schritten auf Google benötigt man ein Passwort, das sich der Benutzer merkt, und ein Gerät, auf dem der Kontoinhaber die Anmeldung bestätigen kann. Aktiviert wird sie in den Kontoeinstellungen. Die Option befindet sich im Navigationsbereich unter "Sicherheit", wo sich etwas weiter unten unter "Bei Google anmelden" die Option "Bestätigung in zwei Schritten befindet". Wählt man die Option aus, muss man lediglich das die Handynummer hinterlegen, an die die Codes geschickt werden sollen, die nötig sind, um sich in das Google-Konto einzuloggen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung auf WhatsApp

Die WhatsApp-Verifizierung wird mit nur wenigen Schritten aktiviert. In den Kontoeinstellungen findet sich die Option "Account", wo die "Verifizierung in zwei Schritten" mit einem Klick auf "Aktivieren" zum Einsatz kommt. Der Benutzer muss nun eine sechsstellige PIN seiner Wahl eingeben und bestätigen. In einem weiteren Schritt wird es möglich, eine E-Mail zu hinterlegen, mit der die PIN zurückgesetzt werden kann.