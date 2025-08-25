73 Jahre ist es her, dass Manfred Seitz drei Wochen lang beim Bau der Gnadenkirche in Wiesentheid mit anpackte. Das war dem Sonntagsblatt 1952 eine Titelgeschichte wert. Heute ist Manfred Seitz 93 Jahre alt und hat die Kirche seiner jungen Jahre nach langer Zeit wieder besucht.

Es ist mehr als ein nostalgischer Moment, als Manfred Seitz nach vielen Jahren wieder einmal den Kirchenraum betritt, der durch seine Hände Arbeit erst entstand. Und doch: "Ich muss mich erst umsehen, erkenne sie kaum wieder", staunt der 93-Jährige, der immer noch geistig und für sein Alter auch erstaunlich fit ist. Seitz war einige Jahrzehnte lang nicht mehr hier – und hat den Umbau der Kirche, die zwischen 2003 und 2004 nicht nur teils gedreht, sondern auch um einen Gemeindezentrumsanbau erweitert wurde, nur vom Hörensagen mitbekommen.

Und doch fühlt sich der im nahen Gerolzhofen lebende, ehemalige Steuerberater hier gleich wieder heimisch. Vielleicht auch, weil er da Altarbild mit einer Darstellung des "Letzten Abendmahls" Christi hier wieder findet – wenngleich auch nicht an der Ostseite der Kirche, wo früher der Altar stand, sondern an der südlichen Wand neben der Orgel. Gegenüber war eine Apsis entstanden, die dem Kirchenbau mehr Raum gibt und von wo aus jetzt gepredigt wird. Und dann sind da doch noch vertraute Elemente wie die Empore.

Nach dem Abi "jetzt mal was arbeiten"

Manfred Seitz weiß auch wie es hier ausgesehen hat, als noch keine Kirche auf dem einst freien Feld stand. Und erinnert sich an seinen Vater, der dem gerade frisch aus dem Gymnasium gekommenen Buben sagte "jetzt hast Du dein Abitur, jetzt kannst Du auch mal was arbeiten." Denn während der junge Mann die Schulbank gedrückt hatte und sich bereits auf eine künftige Aufgabe als Staatsdiener vorbereitete, war in seiner Heimatgemeinde viel geschehen. Die wenigen Evangelischen in der seit Jahrhunderten stark katholisch geprägten Marktgemeinde mit der Pfarrkirche St. Mauritius hatten sich durch viele nach dem Zweiten Weltkrieg hierhergezogene Kriegsflüchtlinge mittlerweile vermehrt.

Alteingesessen war zwar bereits die Familie Seitz, die aus protestantischen Regionen in Baden-Württemberg einst eingewandert war. Allen voran Manfreds Vater Karl Seitz, der Chef des landwirtschaftlichen Dienstleisters BayWa in Wiesentheid war, deren einstiges Gebäude heute noch neben der Kirche zu sehen ist. Und dann gab es Emil Dern und sein florierendes Sägewerk. Der evangelische Unternehmer stellte nicht nur ein Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite für einen Kirchenbau zur Verfügung, sondern auch noch 3000 Mark Startkapital.