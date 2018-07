Aufnahmeeinrichtung Oberfranken: Wie Flüchtlinge in Bamberg leben müssen

Rund 1.400 Menschen leben in der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken, einem ehemaligen Gelände der US-Army in Bamberg

Nachts joggt Andrew (Name geändert). Wenn sich die anderen zur Ruhe begeben haben, wenn sie versuchen zu schlafen, wenn er niemanden mehr hat, mit dem er reden kann, schnürt Andrew seine Laufschuhe. Er läuft im "Camp", wie die Flüchtlinge die Aufnahmeeinrichtung Oberfranken in Bamberg nennen. Oder er läuft aus dem Camp hinaus in die Stadt. Andrew läuft seinen Gedanken davon: "Ich kann schon lange nicht mehr ohne Licht einschlafen."

Andrew ist einer von rund 1.400 Menschen, die in der Aufnahmeeinrichtung auf einem ehemaligen Gelände der US-Army leben. Seit zwei Jahren ist das Camp nicht nur Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber, sondern auch Ankunftszentrum. Deshalb ist in Bau C auf dem Gelände in der Buchenstraße eine Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge untergebracht. Das Asyl-Team des Bamberger Amts für soziale Angelegenheiten, das Verwaltungsgericht und die Zentrale Ausländerbehörde befinden sich ebenfalls auf dem riesigen Gelände.

Aufnahmeeinrichtung Oberfranken als Vorbild für "Ankerzentren"

Damit kommt die Aufnahmeeinrichtung der Idee von "Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszentren" des Bundesinnenministeriums so nahe, dass sie als Modell für die sogenannten "Ankerzentren" dient. Bald soll sie offiziell ein Ankerzentrum sein. Anfang Juni beschloss das bayerische Kabinett, dass in jedem Regierungsbezirk solch ein Zentrum geschaffen werden soll. Bis zum 1. August soll es eine entsprechende Vereinbarung mit dem Bund geben. Zwischen 1.000 und 1.500 Personen sollen jeweils in den Zentren untergebracht sein.

Andrew lebt seit sieben Monaten in der Aufnahmeeinrichtung. Er floh aus Nigeria - einem Land, in dem die Terrormiliz Boko Haram einen blutigen Kampf gegen Regierung und Volk führt. Er sei gefangen genommen worden und habe versucht, zu fliehen, erzählt Andrew. Da hätten sie auf ihn geschossen. Andrew hält kurz seine linke Hand hoch. Drei Finger fehlen. Die mussten nach der Schießerei amputiert werden. Wird es stockdunkel um ihn, sieht Andrew immer wieder diese Szenen.

Pfarrerin Mirjam Elsel Flüchtlingen besucht Bamberger Einrichtung

Viele, die in der Aufnahmeeinrichtung leben, kommen nachts nicht zur Ruhe. Denn nachts kommt die Polizei. Schätzungsweise einmal in der Woche fährt ein Polizeiauto ins Camp und holt einen der Bewohner ab, berichtet Mirjam Elsel, Pfarrerin in Hirschaid-Buttenheim und Koordinatorin für die Arbeit mit Flüchtlingen im Dekanatsbezirk Bamberg. "Bis vor kurzem geschah das sogar mit Blaulicht, so dass es wirklich jeder in der Aufnahmeeinrichtung mitbekommen hat", erzählt sie. Dagegen hatten Flüchtlingsorganisationen protestiert. Ob sie es jetzt anders machen, weiß Elsel nicht. Sie ist nachts nicht im Camp.

Die Pfarrerin ist meist nur dann in der Einrichtung, wenn sie einen Flüchtling, der bei ihr in der Kirchengemeinde lebt, zur Zentralen Ausländerbehörde im Camp begleitet. Auch dann kommt die Pfarrerin nicht einfach so in die Einrichtung hinein. Sie muss ihren Pass abgeben und wird von der Security begleitet.