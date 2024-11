In Las Vegas kommen auf jeden der rund 2,2 Millionen Einwohner statistisch gesehen mehr Kirchen pro Kopf als in jeder anderen Stadt in den USA.

Im Gegensatz zu den berühmten Wedding-Chapels, in denen Touristen aus aller Welt im 20-Minuten-Takt wie am Fließband von einem Elvis-Double unter die Haube gebracht werden, zählt die Kirche von Pastor B. zu den traditionellen, konservativen Gemeinden, in denen die alte Liturgie gepredigt wird. Es gibt einen Altar mit Kerzen. Zu den Gottesdiensten trägt der Pfarrer einen Talar. Mit dem für Vegas typischen Heirats-Tourismus habe er nichts am Hut, betont er. Zu ihm kommen die Menschen, die in der Stadt leben. Familien, Obdachlose, Drogenabhängige, sozial Schwache.

Landesweit hat die "Lutheran Church Missouri Synod" (LCMS) rund zwei Millionen Mitglieder in den USA und etwa 10 000 Kirchen, in denen rund 6000 Pastoren arbeiten. Alleine acht von ihnen befinden sich in und um Las Vegas. Die "First Good Sheperd" war die erste Mutterkirche am Ort. Gebaut wurde sie 1940 und seit einigen Jahren ziert ein großes Wandgemälde die Kirchenwand. Darauf abgebildet sind Kinder verschiedener Kulturen und Jesus, der ihnen die Hand entgegenstreckt. Für die Autofahrer und Passanten, die daran vorbeikommen, nicht zu übersehen.

"Es ist egal, wo du herkommst, wir sind eine Gemeinde"

Die Botschaft des Gemäldes ist klar. "Wir sind eine Gemeinde für alle Nationen. Es ist egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, wie du dich kleidest, wie du riechst, ob du arm bist oder reich", erklärt Pastor B. Die 165 Kinder der Schule stehen repräsentativ für diesen Querschnitt: 50 Prozent von ihnen sind Hispanics, 25 Prozent afro-amerikanisch und 25 Prozent weiß. Jeden Mittwoch hält er einen Gottesdienst für die Schüler.

Sein eigener Lebensweg, verrät der Pastor, war kein Zufall. Geboren in San Antonio, Texas, wuchs Brad Beckman in einem streng religiösen Elternhaus auf. "Insofern kein Wunder, dass ich Pastor geworden bin." Nach seinen ersten Pfarrstellen im texanischen Arlington und später in Lincoln, Nebraska, und Saint Louis, Missouri, zog es den heute 63-Jährigen nach Las Vegas.

"Ich möchte nicht in einer Blase leben und mich langweilen, sondern lieber im Brennpunkt sein"

"Ich habe für mich festgestellt, dass ich an einem Ort sein möchte, der mich herausfordert, der Ecken und Kanten hat. Ich war vorher in ländlichen Gemeinden, in denen alles schön und ruhig war. Aber das ist nicht die reale Welt. Ich möchte nicht in einer Blase leben und mich langweilen, sondern lieber im Brennpunkt sein. Ich bin ein Adrenalin-Junkie. Diesem Ruf bin ich gefolgt und hier gelandet. In Vegas fühle ich mich wohl und erfüllt. Hier ist es aufregend."

Das sahen seine Eltern wohl ähnlich. "Meine Mutter kam mit ihrer Schwester und mein Vater mit seinem Bruder über 20 Jahre lang nach Vegas. Sie haben sich immer einen Spaß daraus gemacht, dabei so wenig Geld wie möglich auszugeben und nahmen sich ein billiges Hotel." Ab und zu, gibt der Pastor zu, versucht er sein Glück auch mal am Roulettetisch. Wer nicht als Tourist zum Spielen oder Heiraten nach Las Vegas kommt, sondern hier lebt, erlebt die Partymetropole meist weniger glitzernd: So sind die Apartmentpreise in den letzten Jahren fast unerschwinglich geworden, seit immer mehr Kalifornier nach Nevada ziehen und so die Mieten nach oben treiben. "Die einkommensschwache Bevölkerung wird durch Wohlhabende und Firmen verdrängt, die alte Gebäude aufkaufen und teuer sanieren", bedauert Pastor B. "Deshalb mussten schon viele Alteingesessene von hier wegziehen."