Der Trend geht zur Urne: Besuch im Krematorium - Von Friedhof, Tod und Bestattung

Ganz richtig ist das freilich nicht: In den Überresten offenbaren sich künstliche Gelenke, Herzschrittmacher und anderes Metall, dem das Feuer nicht Herr wird. Mit einem Magneten fischt Surek das aus der Asche. Doch was passiert mit Gold aus Zähnen oder Schmuck? Surek stellt klar: "Wir suchen in den Überresten nicht nach Gold". Der Magnet erfasse sie nicht, zudem schmelze das Edelmetall und sei allenfalls als Klümpchen zu sehen. Surek beteuert: "Und die kommen mit den menschlichen Überresten in die Urne."

Mehr Urnen- als Sargbestattungen

Feuerbestattungen nehmen stark zu. In Ostdeutschland liegt ihr Anteil bereits bei 90 Prozent. In München gibt es 65 Prozent Urnen- und 35 Prozent Sargbestattungen, sagt Schulte Döinghaus. In Bayern sehe es ähnlich aus. Dieses Verhältnis sei gekippt: Vor einigen Jahren war es noch anders herum. "Der Trend geht zur Urne", sagt der Friedhofs-Beauftragte.

Bevor der Verstorbene endgültig in seine Urne gefüllt wird, wandern die Überreste durch eine Mühle, die letzte Teile wie Knochenköpfe zerkleinert. Je mehr Knochenmasse der Verstorbene mitbringt, desto voller wird die drei Liter fassende Aschekapsel. Schließlich kommt die Tonmarke hinein, der Deckel drauf und die Überreste werden je nach Auftrag an ihre letzte Ruhestätte verschickt.