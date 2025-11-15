Wenn der Tod ins Leben tritt, verändert sich alles. Er bringt Stille, Erinnerungen – und manchmal eine große Nähe.

So war es auch bei Horst Ackermann aus Weißenstadt. Seine Mutter ist im vergangenen Jahr gestorben. Sie durfte zu Hause sterben, umsorgt von ihrer Familie und begleitet von einem Freund des Hauses – Pfarrer Hans-Hermann Münch.

"Es war ein Abschied auf Raten", sagt Ackermann. "Wir wussten ein Jahr lang, dass es zu Ende geht. Aber gerade dadurch konnten wir noch einmal ganz bewusst Zeit miteinander verbringen." Seine Mutter war eine fröhliche Frau, lange Zeit das Herz der Bäckerei, die die Familie über Generationen führte. "Sie hat sich über ihre Enkel gefreut, über uns Kinder – über jedes kleine Stück Alltag, das noch möglich war."

Ein Freund als Seelsorger

Pfarrer Hans-Hermann Münch kennt die Familie seit Jahrzehnten. Schon als junger Zivildienstleistender begegnete Ackermann ihm zum ersten Mal. Später, als Münch Pfarrer in Weißenstadt wurde, blieb der Kontakt eng. "Er war immer ein Freund des Hauses", sagt Ackermann. "In den letzten Wochen war er fast täglich da – hat mit uns gesprochen, gebetet, gesegnet. Das war gut."

An einem Pfingstsamstag geschah etwas, das keiner vergessen wird. "Da saßen wir am Tisch, und ich fragte: ‚Mama, wollen wir Abendmahl feiern?‘ Sie sagte: ‚Ach ja.‘ Wir haben Brot und Wein zusammengesucht, und der Pfarrer hat mit uns das letzte Abendmahl gefeiert. Das war das Letzte, was sie gegessen hat."

Ein stiller Moment, getragen von Glauben und Liebe. Am nächsten Tag nahm die Mutter keine Medikamente mehr – als wüsste sie, dass ihre Zeit gekommen war.

Zuhause sterben dürfen

Für die Familie war klar: Die Mutter sollte nicht im Krankenhaus sterben. "Das war ihr Wunsch – und es war auch unser Wunsch, ihr das zu ermöglichen", erzählt Ackermann. Mit Hilfe des Hausarztes, der täglich vorbeikam, und mit Unterstützung der Geschwister gelang das. Drei der fünf Kinder konnten ihre Arbeit reduzieren, um da zu sein.

"Wir hatten Respekt vor dieser Aufgabe", sagt er. "Aber wir hatten gute Begleitung – geistlich und medizinisch. Und es war richtig so."

Als die Mutter schließlich starb, blieb sie im Haus aufgebahrt, so wie es früher in vielen Familien üblich war.

"Warum sollte sie jetzt schnell weg?", fragt Ackermann. "Uns war wichtig, Zeit mit ihr zu haben. Die Nachbarschaft kam vorbei, ihre Freundinnen – wir haben sie liebevoll die ‚Grauen Panther‘ genannt. Meine Mutter war ihr ‚Commander‘. Alle konnten sich verabschieden."

Ein Stück alter Kultur

Pfarrer Münch erinnert sich gut an diese Tage. "Das war in Weißenstadt früher selbstverständlich – dass man einen Verstorbenen zu Hause noch einmal sieht, dass man sich verabschieden kann", sagt er. "Heute ist das selten geworden. Viele wollen, dass der Bestatter den Körper so schnell wie möglich mitnimmt. Aber ich finde es gut, wenn Familien sich Zeit lassen. Das hilft, den Tod zu begreifen."

Diese Rituale – Fenster öffnen, eine Kerze anzünden, miteinander beten – sind für ihn Teil einer Kultur, die tröstet. "Der Tod wird dadurch nicht leichter", sagt Münch. "Aber er bekommt Raum. Und das verändert, wie Menschen Abschied nehmen."

Gemeinschaft, die trägt

Auch nach der Beerdigung war die Familie zusammen. "Was würde unsere Mama tun?", fragte einer der Geschwister. Die Antwort kam wie selbstverständlich: "Etwas zu essen holen." Also deckten sie den Tisch, aßen gemeinsam, redeten, schwiegen.

"Zwischendrin war immer wieder jemand bei der Oma", erzählt Ackermann. "Es war schwer – aber sie war da, in anderer Form."

Für Pfarrer Münch ist dieses Miteinander entscheidend. "Der Leichenschmaus nach der Beerdigung ist keine Nebensache. Er zeigt: Wir leben noch. Wir halten zusammen. Auch wenn jemand fehlt."

Gerade auf dem Land sei das noch spürbar. "Früher musste man das Wirtshaus mit dem größten Saal nehmen, weil das ganze Dorf kam", sagt Münch. "Da war Trauer etwas, das alle getragen haben."

Glaube, der weiterführt

Was für Horst Ackermann und seine Familie bleibt, ist Dankbarkeit. "Unsere Mutter war das Zentrum. Sie hat uns gelehrt, dass Familie wichtig ist, dass man miteinander feiert, auch in schweren Zeiten."

Und sie hat etwas hinterlassen, das weiterleuchtet: ihre Hoffnung.

In ihrem Wohnzimmer steht ein schlichtes Holzkreuz, daneben eine Kerze. "Christus ist nicht am Kreuz geblieben", sagt Ackermann. "Er ist auferstanden. Und er hat gesagt: Ich lebe – und ihr sollt auch leben. Das ist unsere Hoffnung und unser Trost. Unsere Mutter ist vorausgegangen, sie lebt – in anderer Form, aber sie lebt."

Man hört in seiner Stimme, dass dieser Glaube trägt – nicht als fromme Formel, sondern als Erfahrung.

Vielleicht ist es genau das, was die Familie in dieser Zeit erfahren hat: Dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein Übergang. Und dass Liebe bleibt, wenn ein Leben geht.

"Der Tod hat nicht das letzte Wort", sagt Ackermann. "Was bleibt, ist Dank – und die Gewissheit, dass Liebe weiterträgt. Über den letzten Atemzug hinaus."