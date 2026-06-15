Mit einem Festabend haben am Montag in München Kirchenvertreter, Familienangehörige und Wegbegleiter an den 2023 verstorbenen Holocaust-Überlebenden, Pfarrer und Zeitzeugen Walter Joelsen erinnert, der am 15. Juni 100 Jahre alt geworden wäre. Joelsen stehe bis heute für Menschenwürde, Menschenfreundlichkeit und den Einsatz gegen Antisemitismus, sagte der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp in der Münchner Christuskirche. Sein Leitsatz "Mein Name ist Mensch" bringe die Überzeugung zum Ausdruck, dass kein Mensch auf Herkunft, Religion oder Abstammung reduziert werden dürfe.

Joelsen wurde als Jugendlicher während der NS-Zeit ausgegrenzt und verfolgt, weil er als "Halbjude" galt. Trotz seiner Erfahrungen sei er nie verbittert geworden, sagte Kopp in seiner Ansprache weiter. "Mithassen war keine Option für ihn. Er war für das Mitlieben." Gerade weil Joelsen erfahren musste, wie Menschen andere ausgrenzen, beschämen und auf ihre Herkunft reduzieren, habe er daran festgehalten, dass die Würde eines Menschen nicht von anderen verliehen werde, sondern von Gott, erklärte Kopp.