Jahreslosung 2019: Pfarrer Christian Probst komponiert Friedenslied "Auf den Fersen"

Liedtext und Song zur Jahreslosung 2019

Der Song zur Jahreslosung hat drei Verse. In den ersten beiden Versen wird die Geschichte Davids aufgegriffen. David gilt als großer Heerführer, doch als er vor Saul flieht, schlägt er plötzlich ganz andere Töne an. "Er ist des Kampfes müde und besinnt sich auf Frieden", erklärt Probst. Als David später in einer Höhle den schlafenden Saul vorfindet, tötet er ihn nicht, sondern verschont dessen Leben.

Der dritte Vers erinnert an ein weiteres Friedenssymbol: Den Kranich. Das Symbol bezieht sich auf die Geschichte des kleinen Mädchens Sadako Sasaki, das nach dem Atombombenabwurf in Hiroshima schwer krank wurde und begann, kleine Papierkraniche zu basteln. Bis heute erinnert ein Denkmal an dieses Mädchen, und weitere Kraniche werden gebastelt.

Der Song von Christian Probst führt diesen Gedanken fort und ermutigt: "Wir sollten dem Frieden auf den Fersen bleiben, als würde der Frieden wie eine Person vor mir hergehen. Das braucht viel Geschick und Koordination, denn wir wollen dieser Person natürlich auch nicht auf die Fersen treten", erklärt Probst.

Liedtext und Noten können kostenlos hier heruntergeladen werden: