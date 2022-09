Das E-Trike der kanadischen Firma hatte ihn begeistert. Er testete es auf Mountainbike-Strecken. "Die Trikes haben so viel Power, dass man auch durch die Luft springen kann." Ein "unglaubliches Gefühl von Freiheit und Adrenalin", sagt er. Es habe ihn in seine Kindheit und Jugend zurückversetzt, als er noch Mountainbike fahren konnte.

"Wenn ich im Trike sitze, fühle ich mich nicht mehr wie ein Mensch mit Handicap." Er könnte mit Freunden auf Tour gehen und jedes Terrain bewältigen.

Doch das kanadische Gefährt ist so teuer, dass er es sich nicht leisten kann. Also bringt er sich selbst das Konstruieren mit CAD-Programm bei und tüftelt zwei Jahre lang an einer Lösung. Am Ende holt er sich einen Ingenieur als Mitgründer für den Feinschliff an Bord. "Dreiii" will bei einem Verkaufspreis von unter 10.000 Euro bleiben. Nur dann sei es für Menschen mit einem Handicap, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht die besten Karten hätten, "sozialverträglich und finanzierbar".

Tareks Geschäftskonzept sieht zudem eine soziale Komponente vor. Von allen verkauften Trikes fließen zwei Prozent der Einnahmen in einen besonderen Topf - so kann rechnerisch jedes 50 Trike umsonst gebaut und an Bedürftige verschenkt werden. Bisher gebe es überwiegend "Rentnermobile" für Menschen mit Handicap. Diese Gefährte hätten freilich auch ihre Daseinsberechtigung: "Aber es fehlt jungen Leuten mit Handicap wie mir, die noch Adrenalin spüren wollen, eine Lösung."